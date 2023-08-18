Запам'ятайте ці обмеження: що не можна робити у Преображення Господнє

Преображення Господнє або Яблучного Спаса традиційно відзначаємо 19 серпня. У це особливе свято діють певні заборони, про які повинен знати кожен.

На Преображення Господнє віряни поспішають до храму, аби освятити фрукти – яблука, груші, сливи, виноград, груші. Наші пращури відзначали свято урожаю у кінці літньої пори. Тож припустити, що воно зародилось ще до християнства. А от які заборони діють в цей день – знає 24 Канал.

Варто знати Що не можна робити в Успенський піст: заборони та прикмети на цей період

Преображення припадає на Успенський піст розпочався 14 серпня та триватиме аж до 27 серпня. У цей день діють певні обмеження для християн.

Заборони Преображення Господнього

Преображення Господнє – особливе свято для християн. У цей день Син Божий перевтілився перед своїми учнями. Йдеться про те, що Ісус постав у поєднанні двох природ: божественної та людської.

Його обличчя сильно засяяло в цей момент, а одяг – став білосніжним. Водночас з неба промовив Бог: "Це Син мій улюблений, що його Я вподобав. Його слухайтеся".



Преображення Господнє / Фото Pinterest

У цей день суворо заборонено знищувати будь-яких комах. Наприклад, мух, комарів, мошок. Кажуть, що це приваблює біди та негаразди.

Не можна їсти яблука, аж допоки вони не будуть освячені в храмі.

Не варто сваритися, кричати та поширювати про когось плітки.

У давнину освячення яблук дуже чекали матері, у яких померли діти та навпаки – діти, у яких померли матері. Тому що їм дозволялось вживати яблука лише після Спаса.

Заборонено прибирати в домі та займатися будь-якою важкою роботою.

Краще не працювати в цей день на городі. Присвятіть його Богу та молитвам.

в цей день на городі. Присвятіть його Богу та молитвам. Не можна шити, в'язати та займатися рукоділлям.

Найкращий варіант – піти на Преображення Господнє до храму та помолитися за рідних і близьких. Радять ще й поставити свічку. Якщо є можливість – візьміть із собою кошик із різними фруктами та освятіть його. Так ви найбільше зрозумієте та відчуєте це свято.