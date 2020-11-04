У листопаді 2020 року заплановані приголомшливі прем'єри, які зможуть здивувати глядачів. Сімейні фільми, комедії, трилери, хорори чи стрічки про війну: кіномани зможуть обрати фільми на свій смак.

Дотримання соціальної дистанції та відвідування кінотеатрів тільки у випадках, якщо немає підвищеної температури чи інших симптомів COVID-19 – це головні вимоги до любителів кіно. Відтак сотні людей залюбки переглядають новинки України та Голлівуду на великих екранах. Які стрічки вийдуть у прокат упродовж місяця – дивіться у добірці 24 каналу.

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Увага! Дати прем'єр можуть змінюватись, а тому перед походом в кінотеатр радимо уточнити час початку сеансів та наявність фільму в прокаті. Окрім цього, всі кінотеатри України наповнюють зали на 50%, а тому слід подбати про квитки заздалегідь.

"Атлантида"

Дата прем'єри – 5 листопада

Жанр – драма

Вікові обмеження: 16+

Фільм є найбільш очікуваним серед українських прем'єр, адже саме його держава висунула на премію Оскар-2021.

У центрі подій – повоєнний Донбас. У 2025 році Україна таки перемогла Росію та намагається відновити забруднений та спустошений регіон. На занедбаній території працюють металург Сергій та Катя, яка бере участь в ексгумаціях тіл загиблих воїнів. Пара закохується, чим дає надію, що Донбас таки має майбутнє.

"Атлантида": дивіться відео трейлеру

"Нічний патруль"

Дата прем'єри – 5 листопада

Жанр – драма, кримінал

Вікові обмеження: 16+

Троє поліцейських Парижа мають свої особисті причини, чому працюють у нічну зміну. Одного дня Вірджині, Астрід та Ерік отримують завдання – доправити іноземця до аеропорту, звідки його депортують до Таджикістану. Правоохоронці розуміють, що на біженця очікує смерть, а тому перед ними непростий вибір: врятувати нелегала, порушивши закон, чи виконати наказ.

"Нічний патруль": дивіться відео трейлеру

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"Друзі на свою голову"

Дата прем'єри – 5 листопада

Жанр – комедія, драма

Вікові обмеження: 16+

Дві сімейні пари от вже багато років є нерозлучними. Вони залюбки проводять вікенди разом та знають один одного на 100%. Однак гармонія у їхньому спілкуванні руйнується, коли красуня Леа друкує книгу, що стає бестселером. Тоді на поверхню і вилізе вся правда про головних героїв.

"Друзі на свою голову": дивіться трейлер до фільму

"Збирач боргів"

Дата прем'єри – 5 листопада

Жанр – трилер, драма, кримінал, екшн

Вікові обмеження: 18+

Двоє друзів живуть з того, що вбивають людей, які стають на заваді роботодавцям та їхнього сумнівного бізнесу. Девід – взірцевий сім'янин, який весь свій вільний час залюбки проводить з родичами, а от Кріпер змушений виконувати всю брудну роботу за двох. Справжнє пекло починається, коли чоловіки переходять дорогу мексиканцю, який не звик так вести бізнес та хоче провчити двох найманців.

"Збирач боргів": дивіться трейлер до фільму

"Перша відьма"

Дата прем'єри – 12 листопада

Жанр – фільм жахів

Вікові обмеження: 18+

У провінційному місті пробудилось стародавня сутність. Хлопчик Бен і його подруга Мелорі помічають дивну поведінку сусідів. Та й загалом у містечку починають коїтись дивні речі, тому підлітки розуміють, що варто об'єднуватись, щоб протистояти злу, яке здатне всіх знищити.

"Перша відьма": дивіться трейлер до фільму – 18+

"Кримінальні боси"

Дата прем'єри – 12 листопада

Жанр – кримінал, трилер, драма

Вікові обмеження: 16+

Дрібні наркоторговці Кайл і Свайн працюють на загадкового боса, якого ніколи не бачили. І все б нічого, якби чоловіки не запороли одну справу та, щоб уникнути покарання, вирішили знищити докази цього. І наслідки та смертельні пригоди не забаряться.

"Кримінальні боси": дивіться трейлер до фільму

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"Не всі дома"

Дата прем'єри – 19 листопада

Жанр – комедія

Вікові обмеження: 0+

Чудова французька комедія розповідає про Ізабель, яка вивчає юриспруденцію та намагається бути хорошою мамою. Її чоловік тільки отримав підвищення на роботі та впевнений, що домашні справи – це легко. І Ізабель дає йому шанс довести це, вирушивши на 10-денний відпочинок. Тепер в Антуана – 4 дитини, за кожною з яких треба доглядати, а також список щоденних справ коханої, які треба поєднати з новою посадою. Чи впорається з цим чоловік?

"Не всі дома": дивіться трейлер до фільму

"Номери"

Дата прем'єри – 19 листопада

Жанр – драма

Вікові обмеження: 12+

Довгоочікувана екранізація п'єси Олега Сенцова, яка розповість про світ Номерів. Всі жителі тут підкорюються жорсткій системі та законам, які диктує єдиний правитель Нуль. І все йде, мов годинник, поки у цей світ не потрапляє чужинець, який не знає правил і показує, що жити можна по-іншому, вільно. Тепер Номери хочуть взяти в руки свою долю та нарешті отримати імена.

"Номери": дивіться трейлер до фільму

"Пункт призначення. Аквапарк"

Дата прем'єри – 19 листопада

Жанр – хорор

Вікові обмеження: 18+

Компанія молодих людей вирушає у славнозвісний аквапарк "Мокра Долина". Там друзі хочуть відсвяткувати завершення навчального року. Однак омріяна відпустка без батьків обертається на пекло: невідомий маніяк розставив по аквапарку пастки для своїх жертв та не пощадить нікого у кривавій бійні.

"Пункт призначення. Аквапарк": дивіться трейлер до фільму

"Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес"

Дата прем'єри – 26 листопада

Жанр – фентезі

Вікові обмеження: 0+

Фільм розкаже про знаменитих персонажів – Алісу та Пітера Пена. Перед тим, як здійснити захопливі пригоди, діти зростали у люблячій сім'ї. Братик і сестричка навчились бачити магію всюди завдяки своїм батькам. Коли ж родина зіткнулась із життєвими труднощами, діти вирушили у світ фантазій.

"Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес": дивіться трейлер до фільму

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Дата прем'єри – 26 листопада

Жанр – драма, документальний фільм

Вікові обмеження: 12+

Знаменитий фільм Ірини Цілик розкаже глядачам про життя на окупованому Донбасі. 36-річна Анна виховує чотирьох дітей і попри обстріли вміє наповнювати будні нащадків радістю. Ігри, музика чи зйомки фільмів про себе: ця родина зможе надихнути і вразити кожного.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер до фільму