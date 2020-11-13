Прем'єру 4 сезону "Корони" вже очікують мільйони кіноманів. Вихід нових епізодів запланований на 15 листопада. А поки 4 сезон ще не презентували на Netflix, актори влаштували власну червону доріжку перед прем'єрою.

Актори на презентації "Корони 4"

Щороку кіновиробники влаштовують розкішні церемонії презентації стрічок. На червоній доріжці красуються всі головні зірки проєкту, які залюбки демонструють нові вбрання у своєму гардеробі та відповідають на питання журналістів і кіноманів. І хоч через пандемію коронавірусу всі заходи до прем'єри 4 сезону "Корони" були скасовані, актори все ж влаштували власне свято. Відповідні фото поширили представники серіалу в інстаграмі.

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На кадрах видно, що виконавці головних ролей позують перед камерою на фоні плаката "Корони 4". У віртуальній червоній доріжці взяли участь Емма Коррін, Еміральд Феннел, Джош О'Коннор, Джилліан Андерсон, Олівія Колман, Хелена Бонем Картер.

Якщо ніхто не може піти на прем'єру, прем'єра повинна прийти до вас. Акторський склад та команда "Корони" влаштувала віртуальну презентацію 4 сезону, не виходячи з власних будинків, – зазначили представники серіалу.

І для виходу на власні червоні доріжки актори підготувались дуже ретельно. Розкішні брендові вбрання, костюми та зачіски – зірки "Корона 4" вразили мережу.



Гелена Бонем Картер у чорній мереживній сукні / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Джилліан Андерсон в сукні Dior / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Олівія Колман обрала трендовий костюм / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Емма Коррін в екстравагантному вбранні / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Актор Джош О'Коннор / Фото Instagram / @thecrownnetflix



Еміральд Феннел у ніжній сукні / Фото Instagram / @thecrownnetflix

"Корона" 4 сезон: що відомо про серіал

4 сезон "Корони" охопить період життя королівської родини з 1979 до 1990 року. І ці роки для британської монархії були справжнім випробуванням.

Принцеса Діана і принц Чарльз пішли до вівтаря. Та невдовзі після розкішного весілля на закохану Леді Ді чекали розчарування, прискіплива увага соціуму та тріщина у шлюбі. На фоні стресів у відомої британки розвинулась булімія, тому повноцінно харчуватись принцеса не могла.

Та і королева Єлизавета ІІ переживатиме непростий етап правління. Конфлікт з Маргарет Тетчер тільки загострюватиметься, а Її Величність не матиме жодного впливу на жорстку політику прем'єр-міністерки. Тому глядачі вже очікують напруженої драми, яка щохвилинно посилюватиме події у серіалі.

"Корона" 4 сезон: дивіться трейлер до серіалу