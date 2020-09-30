14-річний Олександр Балабанов вже 29 листопада представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Дитячого Євробачення у Варшаві, Польща. Хоча конкурс відбуватиметься онлайн, хлопець невпинно готується та вже презентував свою пісню "Відкривай".

Прем'єра оновленого синглу Олександра Балабанова вперше прозвучала в ефірі радіо "Промінь" 30 вересня, повідомляє "Суспільне. Детектор медіа". Відомо, що пісню "Відкривай" хлопець написав спільно з саундпродюсером та засновником гурту Adam Михайлом Клименком. Текст пісні є на англійській та українській мовах.

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"Моя пісня про те, що треба рухатися, відкривати світ, треба стати з дивану і щось зробити для себе і для інших. І тоді все буде краще", – прокоментував вихід пісні Олександр Балабанов.

Олександр Балабанов – Відкривай: дивіться відео онлайн

Оскільки цьогорічний конкурс Дитячого Євробачення 2020 мав відбутись у Варшаві, Польща, але пандемія змусила внести нові корективи у змагання, тому учасники будуть виконувати хіти в режимі онлайн із звукозаписуючих студій у своїх країнах. Через це Олександр трішки засмучений, адже дуже хотів би проникнутись атмосферою конкурсу та познайомитись із іншими дванадцятьма учасниками Євробачення.

Наразі Олександр Балабанов активно готується до конкурсу, займаючись вокалом з тренером та обговорює усі деталі підготувань до музичного конкурсу. Що цікаво, хлопець давно мрія потрапити на конкурс: він тричі брав участь у національному відборі, двічі був фіналістом, і лише на третій раз переміг і тепер зможе представляти Україну.

Нагадаємо, що Польща другий рік поспіль Польща приймає Дитяче Євробачення у своїй країні. Якщо у 2019 році все проходило у місті Глівіце, то у 2020-му – у столиці Варшаві. Саме звідти ведучі події будуть проводити пряму телетрансляцію конкурсу. Про вибір представника України на конкурс стало відомо 8 вересня. Саме тоді Олександр Балабанов дізнався, що пройшов Національний відбір.