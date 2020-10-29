Про королеву Єлизавету І, яка стала справжньою національною героїнею, знімають історичний серіал. Наразі у мережі відкрили перші деталі стрічки Becoming Elizabeth та оголосили ім'я актриси, яка отримала головну роль.

За даними Deadline, Її Величність зіграє знаменита білявка Алісія фон Ріттберг. 26-річна актриса перевтілиться у молоду Єлизавету І та покаже, як вона зійшла на трон у далеких 1550-их роках.

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Мені так пощастило. Не можу передати, наскільки я схвильована, – прокоментувала Алісія фон Ріттберг.

Шлях до престолу для королеви був нелегким. Єлизавета І народилась у шлюбі Генріха VIII та його другої дружини Енн Болейн. Жінку стратили, коли її доньці було всього 2 роки, а шлюб пари анулювали. Тому Єлизавета І була незаконною спадкоємицею, яка повинна була подолати інтриги, зради та смертельні небезпеки, щоб довести: вона – справжня королева. Коли ж Її Величність відвоювала своє право очолити державу, упродовж 45 років наполегливо працювала, щоб Англія перетворилась на одну з наймогутніших держав світу.

Згідно з першим анонсом, на глядачів чекатиме приголомшлива драма, що розкриватиме чимало таємниць минулого. Коли ж розпочнуться зйомки історичного серіалу, наразі невідомо.

Відомі актриси, які грали Єлизавету І

Тема життя королівської родини завжди цікавила кіноманів, а тому часто у Голлівуді ініціюють нові історичні проєкти. Не оминули увагою кіновиробники легенд про королеву Єлизавету І, відтак саме цю британку змалювали у десятках успішних стрічок.

Зокрема, Її Величність можна побачити у мінісеріалі "Єлизавета", де головну роль отримала знаменита Гелен Міррен. Стрічка вийшла на екран у 2005 році та отримала шалену популярність. Навіть королева Єлизавета ІІ залюбки переглядає серії цього проєкту.



Гелен Міррен в образі Єлизавети І / Фото Amazon UK

Окрім цього, у королеву перевтілювалась і оскароносна актриса Кейт Бланшетт. Вона постала у стрічці "Єлизавета: Золотий вік".



Кейт Бланшетт у фільмі "Єлизавета: Золотий вік" / Фото Time Out

Зіграла королеву і відома білявка Марго Роббі. У 2018 році вона перевтілилась у Єлизавету І для стрічки "Дві королеви".



Марго Роббі у фільмі "Дві королеви" / Фото Shazoo