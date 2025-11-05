Коли буде поминальна субота перед Різдвяним постом: відома точна дата

Поминальну суботу також ще називають батьківською суботою. У цей день люди йдуть до церкви, щоб помолитись за померлих родичів, а також приходять до них на могили.

Цей день щорічно припадає на суботу перед початком Різдвяного посту, який розпочнеться вже з 15 листопада і триватиме до 24 грудня. Поминальна субота буде 8 листопада 2025 року (за старим стилем – 22 листопада), передає 24 Канал.

Цікаво 5 листопада – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ухвалювати важливі рішення

Що потрібно робити у поминальну суботу?

У день батьківської суботи віряни йдуть до церкви на спеціальну службу, яку ще називають панахидою. Люди пишуть на спеціальних листках імена померлих родичів за упокій, а священник молиться за них.

Також християни замовляють сорокоусти – це спеціальна літургія за померлими, яка триває 40 днів. Люди приносять до храму хліб, цукор, олію, яйця, шоколад та інші продукти, щоб таким чином вшанувати пам'ять душ, які відійшли засвіти.

Існує традиція, що після служби у церкві люди дома влаштовують поминальні обіди. На столах мають бути ті страви, які любили померлі.

Батьківська субота перед Різдвяним постом 2025 / Фото Freepik

Крім того, варто піти на цвинтар, щоб поприбирати на могилах родичів й помолитись за їхні душі.

Що не можна робити у поминальну суботу?

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її дійсно потребує.

Варто відмовитись від важкої фізичної роботи.

Не рекомендовано влаштовувати гучних гулянь.

Заборонено говорити про померлих погано, а також треба оминати лихослів'я, суперечки та сварки.

Нещодавно настоятель Православної Церкви України, митрополит Епіфаній розповів, чи обов'язково жінці одягати хустку в храмі.