Усі дівчата хочуть трендово та стильно одягатися, втім не увесь одяг підходить дівчатам низького росту. Трендова річ не завжди буде стильною саме для вас, адже є речі, які краще пасують лише дівчатам високого росту. Як уникнути помилок у виборі одягу невисоким дівчатам – читайте далі.

Якщо ваш ріст менший за 160 сантиметрів, то вам варто звернути увагу на речі, які стилісти не рекомендують носити дівчатам невисокого зросту. Редакція LifeStyle зібрала найбільш поширені помилки, яких припускають дівчата у виборі одягу та розповіла, чим краще замінити ту чи іншу річ.

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Жакет оверсайз

Жакет великого розміру дівчат низького росту візуально робитиме ще нижчими. В такому випадку краще обирати жакет більш вкорочений. Втім варто пам’ятати, що він не повинен закінчуватися нижче талії.



Дівчатам низького росту не варто одягати жакет оверсайз

Спідниця міді

Довжина міді у спідницях не підходить дівчатам маленького росту. В такому випадку краще віддати перевагу спідницям по коліно або вище.



Спідниця міді "вкорочує" ноги низьким дівчатам

Речі із заниженою талією

Стилісти кажуть про те, що якщо жінка невисокого зросту одягає речі із заниженою талією, то вона візуально "вкорочує" собі ноги. На заміну таким речам прийдуть штани, сукні чи спідниці з високою посадкою.



Жінкам невисокого зросту не варто носити речі із заниженою талією

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Широкий горизонтальний принт

Вертикальна смуга візуально робить дівчину вищою та худою. Горизонтальна смуга робить дівчину нижчою і ширшою. Низьким дівчатам стилісти не рекомендують носити обтислий одяг в широку горизонтальну смужку.



Вертикальна полоска допоможе зробити ріст вищим

Дитячий принт

Дівчата невисокого зросту здалеку і так виглядають, як підліток, тому не варто додавати образу ще більшої дитячості. Варто відмовитися від світшотів з Міккі Маусами, мереживних комірців, бантиків та інших дитячих атрибутів на одязі.



Дівчатам низького росту не варто одягати дитячі принти

Чоботи до колін

Не варто низьким дівчатам купувати чоботи до колін. Тут стилісти радять купити високі ботильйони, або ж носити короткі черевики, тим паче, що саме вони зараз на піку популярності.



Стилісти не рекомендують низьким дівчатам одягати чоботи до колін

Чорні туфлі з ремінцем

Візуально чорне взуття з ремінцем вкорочує ногу. Невисоким дівчатам краще обирати туфлі без ремінця та ще й бежевого кольору. Таким чином нога візуально здаватиметься довшою.



Взуття з чорним ремінцем "вкорочують" ногу дівчатам низького росту