Письменницю українського походження Аделіну Шелдон знайшли мертвою у квартирі в Москві

У власній квартирі в Москві 24 лютого знайшли мертвою 20-річну письменницю українського походження Аделіну Шелдон. Ймовірно, вона померла через сухе голодування.

Дівчину виявили мертвою у квартирі, яку вона орендувала, на південному заході Москви.

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Що відомо про смерть Шелдон

Тіло 20-річної письменниці знайшов власник квартири. За його словами, він кілька днів намагався зв'язатися з дівчиною, однак вона не брала трубку і не відповідала на повідомлення.

Тоді чоловік приїхав до квартири й відчинив двері з допомогою слюсаря. Там він виявив тіло Шелдон, яка померла за кілька днів до цього.

На місце приїхали й поліцейські, слідів насильницької смерті вони не виявили.

У квартирі письменниці майже не було їжі. Протягом останнього року в щоденнику дівчина писала про те, що дотримується сухого голодування. Тому версію смерті від голоду теж розглядають.

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Хто така Аделіна Шелдон