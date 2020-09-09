Американський музикант, легенда електронної музики Саймон Кокс помер у 82-річному віці. Зазначається, що причиною смерті артиста став фіброз легенів.

З життя вкотре пішов легендарний музикант. Цього разу це Саймон Кокс, який зробив чималий внесок у розвиток електронної музики. Про його смерть повідомляє видання The Sun.

Читайте також Американський співак Брюс Вільямсон помер від коронавірусу

Саймок Кокс був одним із засновників гурту Silver Apples. Його смерть настала в американському місті Фергоуп, що розташований у штаті Алабама. Він хворів на фіброз легенів – сполучні тканини розросталися і утворювали рубці. Це стало причиною збільшення легенів в об'ємі.

Silver Apples – Lovefingers: слухайте пісню онлайн

Що відомо про Саймона Кокса?

Саймон Кокс народився в 1938 році в штаті Теннессі. Його дитинство пройшло у Новому Орлеані. Наприкінці 1960-х років він разом із барабанщиком Денні Тейлором заснував гурт Silver Apples. Певний час у своїй кар'єрі він співпрацював із легендарним гітаристом Джиммі Гендріксом. Популярність Саймону принесли хіти Lovefingers, Anthem, You And I.