У середу, 4 листопада, помер колишній учасник гурту Uriah Heep, британський рок-музикант Кен Генслі. Виконавець помер у віці 75 років. Наразі причина смерті невідома.

Помер британський музикант Кен Генслі, найбільш відомий за участю в групі Uriah Heep. Про це повідомив його брат, Тревор, на своїй сторінці у фейсбуці. Він не зазначив причину смерті рок-музиканта.

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Кен Генслі помер у віці 75 роців. Його збираються кремувати в Іспанії, оскільки там музикант провів останні роки свого життя.

Я пишу це з важким серцем, але повинен сказати вам, що мій брат Кен Генслі помер в середу ввечері. Його прекрасна дружина Моніка була поруч і втішала його в останні хвилини життя. Ми всі спустошені через цю трагічну і неймовірно несподівану втрату, тому просимо вас дати нам трохи часу, щоб змиритися з нею,

– написав Тревор Генслі.

Варто зазначити, що Кен двічі відвідував Львів. Зокрема, 2014 року він виступав у Львівській філармонії.

Кен Генслі: біографія музиканта