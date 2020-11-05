Помер Кен Генслі – колишній учасник гурту Uriah Heep
У середу, 4 листопада, помер колишній учасник гурту Uriah Heep, британський рок-музикант Кен Генслі. Виконавець помер у віці 75 років. Наразі причина смерті невідома.
Помер британський музикант Кен Генслі, найбільш відомий за участю в групі Uriah Heep. Про це повідомив його брат, Тревор, на своїй сторінці у фейсбуці. Він не зазначив причину смерті рок-музиканта.
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Кен Генслі помер у віці 75 роців. Його збираються кремувати в Іспанії, оскільки там музикант провів останні роки свого життя.
Я пишу це з важким серцем, але повинен сказати вам, що мій брат Кен Генслі помер в середу ввечері. Його прекрасна дружина Моніка була поруч і втішала його в останні хвилини життя. Ми всі спустошені через цю трагічну і неймовірно несподівану втрату, тому просимо вас дати нам трохи часу, щоб змиритися з нею,
– написав Тревор Генслі.
Варто зазначити, що Кен двічі відвідував Львів. Зокрема, 2014 року він виступав у Львівській філармонії.
Кен Генслі: біографія музиканта
Кен Генслі народився 24 серпня 1945 року в Пламстеді на сході Лондона. Лише у дванадцять років він почав самостійно вчитися грати на гітарі. Кен дав перший концерт у залі заводу Ментмор 1960 року. Потім став учасником місцевих груп. Наприкінці 1969 року Пол Ньютон запропонував Кену приєднатися до гурту Spice та стати клавішником. Згодом гурт змінив назву на Uriah Heep, а Генслі став основним автором групи.
Зазвичай я писав пісні за допомогою гітари, тому що ми багато гастролювали і в ті дні не існувало портативних клавішних, які можна було б для цієї мети використовувати,
– розповідав клавішник.
Через участь в Uriah Heep Кен Генслі став всесвітньо відомим. Своїм улюбленим періодом в історії групи він називав період праці над альбомом Demons and Wizards. Але в 1980 році Кен залишив групу через довготривалий конфлікт та переїхав до США. Також він почав сольну кар'єру.
У 1982 році Хенслі став учасником іншого гурту Blackfoot і презентував з ними дві студійні платівки. Через 3 роки він залишив групу й працював сольно. З 2000-х років він виступав на концертах з Джоном Лоутоном і Полом Ньютоном. Після світового турне у 2018 році, під час якого відвідав Україну, Генкслі припинив концертну діяльність.
Дивитись кліп гурту Uriah Heep онлайн:
Особисте життя Кена Генслі
Кен Хенслі познайомився з майбутньою дружиною Монікою в США. Вони деякий час намагалися жити в Англії, щоб бути ближчими до сім'ї, але через погоду та ціни вирішили переїхати до Іспанії. За словами Хенслі, там "хороша погода, гарні вина – ідеальне місце! І вартість життя невисока, тому що ми живемо посеред пустелі з усіма своїми тваринами".
У будинку у подружжя живе більше 10 собак і котів, а також кури, кролики, корови і коні. У 2007 році Кен і Моніка стали прийомними батьками, усиновивши 12-річного хлопчика на ім'я Хуаніто, якого кинули в 3 роки батьки-роми.
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