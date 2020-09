Діджей та продюсер зі США Ерік Морілло помер у Маямі-Біч, знаменитому автору хіта I Like To Move It було лише 49 років. Про насильство начебто не мовиться, але про ймовірну причину смерті поліція наразі мовчить.

Тіло діджея знайшли у вівторок, 1 вересня, у його будинку в Маямі-Біч (це американський штат Флорида). Про це розповів таблоїд TMZ та місцеве видання local10. Напередодні Померла зірка фільму "Термінатор 2" Леслі Гамільтон Останнє, зокрема, вказує, що Морілло тиждень тому заарештували та звинуватили у сексуальних домаганнях із застосуванням насильства до жінки, скоєного в грудні 2019. Музикант звинувачення відкидав. Судове слухання мало відбутися 4 вересня. Щодо обставин смерті – наразі немає офіційних коментарів. У поліції лише сказали, що вивчають справу та докази. Утім, слідів насильства на тілі Еріка Морілло начебто не виявили. Чим відомий світові Ерік Морілло: коротка біографія Ерік Морілло народився 26 березня 1971 року. Дитинство майбутньої зірки минуло в Колумбії, в Картахені. Потім він жив у Нью-Йорку (де, до слова, й народився) та Нью-Джерсі. Музикою почав займатися на початку 90-х. За час творчої діяльності Ерік Морілло створив багато синглів та реміксів. Утім, найбільшу популярність приніс танцювальний хіт I Like to Move It, який вигадали та виконали спільно Морілло й Мед Стантман (Марк Куоші) у проєкті Reel 2 Real (існував з 1992 до 1997). Трек I Like to Move It згодом вийшов у альбомі 1994 року Move It!, а вдруге вибухнув популярністю після того, як його використали в анімаційному фільмі DreamWorks 2005 року "Мадагаскар". До слова, з 1997 року Морілло запустив власний лейбл Subliminal Records. Морілло – легенда стилю хауз (танцювальна електронна музика). Він був триразовим лауреатом DJ Awards "Найкращий ді-джей хауса" у 1998, 2001 та 2003 роках, і тричі переможцем премії за "Найкращого міжнародного ді-джея" у 2002, 2006 та 2009 роках. Загалом музикант мав 15 номінацій у період 1998 – 2010 років. Один з останніх виступів Морілло, травень 2020: дивіться відео У минулі кілька діб світ зазнав кількох непоправних втрат, окрім Еріка Морілло Від ускладнень, викликаних пневмонією помер дитячий письменник Владислав Крапівін, йому був 81 рік.

У 76 років актор Борис Клюєв, зірка "Вороніних" і "Д'Артаньян і три мушкетери", помер через онкологію.

Лише у 47 років від тривалої хвороби помер Сергій В'язовський, колишній соліст гурту "Фристайл".

А у віці 95 років померла знаменита олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ніна Бочарова.