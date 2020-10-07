Едді Ван Гален – легендарний рок-гітарист та співзасновник гурту Van Halen – помер 6 жовтня після тривалої боротьби з раком. Йому було 65 років.

Едді Ван Гален помер від раку

Як пише Інтерфакс-Україна, звістку про смерть Едді Ван Галена підтвердив син музиканта Вольф. Відомо, що музиканта здолав рак горла попри тривалу із ним боротьбу.

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Не вірю, що доводиться писати це. Але – мій батько Едвард Людевейк Ван Гален цього ранку програв тривалу і непросту боротьбу з раком,

– написав у твіттері Вольф Ван Гален.

Хто такий Едді Ван Гален: коротка біографія

Едді Ван Гален

Це американський музикант нідерландського походження (народився у Неймегені 1955 року, але згодом переїхав до США):

Один із найкращих рок-гітаристів в історії музики, журнал Rolling Stone вписав його до топ-100.

А от за версією журналу Guitar World – Едді Ван Гален взагалі найкращий, його навіть називали "богом гітари".

Співзасновник разом із братом легендарного гурту Van Halen (фактично з 1974 року).

А також розробник гітар та звукопідсилювальної апаратури.



Едді Ван Гален – чи не найкращий гітарист в історії музики / Фото Rolling Stone

Гурт Van Halen

Музичний колектив брати Ван Галени створили у 1972, але під іншою назвою. З 1974 це вже був Van Halen. Формально він і досі не припинив існування.

Гурт Ван Галена продав тільки у США 56 мільйонів альбомів, які серед іншого містили мегахіт Jump.

У 1980-і Van Halen були піонерами важкого року.

Вирізнявся гурт яскравими світлошумовими шоу, епатажними сценічними образами та бездоганною музикою.

У 2007 році Van Halen внесли до "Зали слави рок-н-ролу".

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