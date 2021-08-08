Полотна Олександра Ройтбурда, які увійдуть в історію
Джерело:24 канал
У 59-річному віці помер український художник та керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Чимало його робіт назавжди увійдуть в історію культури. Добірку найпровокативніших полотен митця дивіться на LifeStyle 24.
Творчість Ройтбурда була прикладом Південноукраїнської художньої школи та постмодернізмом. Його роботи – незвичні та неодинарні.
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Митець залишив слід у світі культури завдяки яскравим картинам, де не соромився зображувати те, що вважав за потрібне. Ройбруд викликав у людей почуття любові та водночас ненависті. Неодноразово його називали "порнографом, який малює картини лайном".
Олександр Анатолійович не соромився висловлювати власну думку, був скандалістом, провокатором. Все це можна розгледіти й у його роботах, які називали "фекально-генітальним живописом".
Полотна Олександра Ройтбурда
Олександр Ройбурд – "Ленін" / Фото "РБК-Україна"
Олександр Ройбурд – "Мао Дзедун" / Фото "РБК-Україна"
Олександр Ройбурд – "Передчуття гібридної війни" / Фото "РБК-Україна"
Олександр Ройбурд – "Передчуття гібридної війни" / Фото "РБК-Україна"
Олександр Ройбурд – "Бояриня Морозова" / Фото be-inart.com
Олександр Ройбурд – "Нога" / Фото be-inart.com
Олександр Ройбурд / Фото be-inart.com