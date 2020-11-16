Королівський історик Роберт Лейсі нещодавно заявив, що Кейт Міддлтон спеціально добивалась принца Вільяма. Це твердження заперечила подруга герцогині, яка сказала, що Кейт зовсім про це не мріяла.

Про заяву шкільної подруги Кейт Міддлтон мовиться у матеріалі видання The Daily Mail. Вона заперечила інформацію про те, що герцогиня завчасно запланувала весілля з принцом Вільямом.

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Твердження королівського біографа про те, що Кейт спеціально перейшла в інший університет та раніше планувала одруження з принцом Вільямом, спростувала її подруга, сказавши, що Міддлтон не хотіла життя на очах громадськості, навіть ненавиділа цю ідею. За словами шкільної товаришки, дівчина тоді мріяла про зовсім інше.

Все, що Кетрін коли-небудь хотіла: це чоловік, сільський будинок, купа дітей, собака і класна кухня,

– розповіла подруга Кейт Міддлтон.

У виданні також зазначається, що Кетрін хотіла простого сімейного затишку. А заміж за принца Вільяма вийшла не через його статус у Великій Британії, а навіть всупереч йому, бо просто закохалась в герцога.

"Вона хотіла щасливого сімейного затишку – опікуватись усіма. Стати членом королівської сім'ї, яка опинилася в центрі уваги, – це останнє, чого вона хотіла б. Але Кейт закохалася в Вільяма, який випадково опинився спадкоємцем престолу. Вона вийшла заміж за Вільяма, попри його положення, а не через нього", – мовиться у виданні.