Найкращі пляжі Одеси: де позасмагати та відпочити на вихідних

Пляжний сезоy – у самому розпалі, тому не втратьте свій шанс побувати на морі у 2021 році. Про те, які найчистіші пляжі Одеси та де вони розташовані – читайте в матеріалі.

Одеса – це одне з найкращих місць для проведення відпустки. Редакція 24 каналу зібрала найкращі пляжі міста та області, де можна відпочити.

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Пляжі Одеси 2021 – умови та ціни

Пляж "Ланжерон"

Де: Приморський район, Ланжерон пляж, 1

Ціни: вхід – безкоштовний, оренда шезлонга – від 120 гривень.

Басейн на території пляжу Ланжерон / Фото teletype.in

Особливості відпочинку на пляжі "Ланжерон": по всьому узбережжю розташовані кафе та ресторани, де можна пообідати.

Відпочинок на пляжі "Ланжерон" підходить для родини з дітьми, та для романтичних побачень. Для дітей тут облаштовано кілька майданчиків і мотузковий парк. А також можна взяти напрокат човен.

Недоліки: на пляжі "Ланжерон" – майже завжди людно, і попри соціальну дистанцію, відпочинок не буде спокійним.

Пляж "Ібіца"

Де: Аркадія, Центральна Алея

Ціни: в будні (з понеділка по четвер): шезлонги на пляжі 200 гривень і 400 гривень біля басейну, м'який майданчик або намет – 1 200 гривень, камера зберігання і рушник – по 100 гривень (але вартість застави для камери схову 150 гривень, а для рушника – 500 гривень); у вихідні (з п'ятниці по неділю): шезлонги – 250 і 500 гривень, м'який майданчик або намет – 1 500 гривень.

Відпочинок в Одесі 2021: пляж "Ібіца" з басейнами / Фото resort-tour.com

Особливості відпочинку на пляжі "Ібіца": пляж є одним із найбільших в місті. На його території – три басейни, один дитячий з водними гірками. А також тут є великий вибір їжі та облаштовано три барні стійки.

Недолік тут один, і він є доволі суттєвим – до моря від самого пляжу йти довго. Перші 20 метрів – мілководдя.

Тому пляж "Ібіца" підійде для тих, хто шукає цілодобової музики та розваг.

Пляж "Ітака"

Пляж Ібіца в Одесі / Карта ibiza.ua

Де: Аркадія, Центральна Алея

Ціни: шезлонги від 250 гривень, ліжка – від 800 гривень, бунгало – 900 гривень.

Пляж Ітака в Одесі з басейном / Фото quora.com

Особливості відпочинку на пляжі "Ітака": це один з найдорожчих пляжів. Пляж "Ітака" має дві зони:

перша – з шезлонгами, парасолями, столиками, роздягальнями та душовими;

друга – з комфортними бунгало для райського відпочинку.

На пляжі "Ітака" є великий басейн, а також ваш коктейл приносять аж до шезлонгу. Практично цілодобово грає музика.

Для дітей тут облаштували майданчик з гірками та іншими розвагами.

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Пляж Caleton

Де: Шампанський провулок, праве крило

Ціни: пластиковий шезлонг – 200 гривень, ліжко – 600 гривень. Шатер – 900 гривень.

Пляжі Одеси 2021: Caleton / Фото bessarabiainform.com

Особливості відпочинку на пляжі Caleton: пляж має зручний дерев'яний пірс, який входить у море. Тут відвідувачів зустрічає знаменитий носоріг, який став улюбленцем для фото та селфі.

Ще одна особливість цього пляжного клубу – тут подають кальян прямо на пляжі.

Щодо недоліків: тут немає басейнів.

Пляж "Золотий берег"

у Приморському районі, близькість до центру – 10 кілометріввхід на пляж безкоштовний, оренда лежаків – від 100 гривень, а лежаків із парасолею – від 120 гривень.



Пляж "Золотий берег" / Фото odessa.travel

Особливості відпочинку на пляжі "Золотий берег": Тут досить чисто, попри те, що вхід – безкоштовний.

Окрім лежаків, тут можна відпочити й на рушнику, який принесете з собою.

Поблизу розташовується набережна із великою зеленою зоною. Вона є чудовим місцем для вечірніх прогулянок.

Щодо недоліків: у хорошу погоду тут – завжди багато людей.

Пляж "Відрада"

Де: у Приморському районі, близькість до центру – 4 кілометри

Ціни: вхід на пляж – безкоштовний, оренда лежаків – від 100 гривень



Пляж "Відрада" / Фото bestkv.com

Особливості відпочинку на пляжі "Відрада": на пляжі є безкоштовний душ та кабінки для перевдягання. До пляжу можна доїхати на канатній дорогі, де відкривається дивовижні краєвиди.

Щодо недоліків, то жовтий камінь на пляжі популярне місце для фотосесій, тому тут може бути досить людно.

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Пляжі в Одеській області

Лебедівка

Де: село Лебедівка, Одеська область

Як дістатись: від Одеси можна доїхати автобусом №661 Одеса – Татарбунари через Лебедівку. Він кожного дня відправляється з автовокзалу "Привоз" о 8:50.

Ціни: вхід на пляж – безкоштовний. Номери можна орендувати від 150 до 3 000 гривень, залежно від рівня комфорту.

Райський куточок в Одеській області – Лебедівка / Фото svitom.info

Особливості відпочинку в Лебедівці: цей пляж – справжній райський куточок, до якого дістатись не так вже й просто. Туристам з автомобілем буде зробити це легше.

На мандрівників тут чекає чисте море та доглянутий пляж. Тут також часто можна побачити дельфінів.

В Лебедівці чудово відпочивати різним чином:

у наметах, які можна поставити на горі, де є великий ліс;

у будиночках, які є на території бази відпочинку (ціни там – доволі демократичні, особливо порівняно з Одесою).

У Лебедівку можна їхати з наметом / Фото bessarabiainform.com

Проте головною окрасою Лебедівки є довга піщана берегова лінія та чисто-бірюзове море. Справді, аж перехоплює дух. До того ж, з Лебедівки можна дістатись до ще одного унікального місця в Україні – села Вилкове, де й розташовано нульовий кілометр Дунаю. Тут можна покататись на лодках і помилуватись природою.

Затока

Лебедівка славиться чистим морем та береговою лінією

Де: селище Затока, Одеська область

Як дістатись: автомобілем від Одеси по трасі Одеса – Білгород-Дністровський; електричкою з центрального залізничного вокзалу міста Одеси (відправляються кожні 1,5 – 2 години), час в дорозі – приблизно півтори години або автобусами з центрального автовокзалу Одеси.

Ціни: вхід на пляж – безкоштовний. Орендувати житло можна від 500 до 1 600 гривень за преміум розміщення.

Відпочинок в Одеській області: Затока / Фото mariupol.name

Особливості відпочинку в Затоці: це одне із найрозвинутіших та відомих курортних селищ на чорноморському узбережжі Одеської області. Затока розташовується від Одеси на відстані 50 кілометрів.

Сама Затока розтягнулась на 18 кілометрів узбережжям моря. Через те, що це туристичне місце, то тут є місця для активного відпочинку, так і для сімейного. В Затоці – дуже розвинута інфраструктура: є багато нічних клубів, магазинів, барів та, звісно, захопливий краєвид на море.

Кароліно-Бугаз

Де: селище Кароліно-Бугаз, Одеська область

Як дістатись: з Одеси (Автостанція) на автобусі №601 "Одеса – Кароліно-Бугаз", з Одеси (залізничний вокзал) електричкою на Білгород-Дністровський. Автомобілісти можуть скористатися картами та без особливих проблем дістатися з Одеси по дорозі через Чорноморськ, Санжійку і Грибівку.

Ціни: вхід на пляжі – безкоштовний. Орендувати житло можна від 400 до 6 тисяч гривень.

Відпочинок в Кароліно-Бугаз: ціни та умови

Особливості відпочинку в Кароліно-Бугаз: курортне містечко плавно переходить в інше – Затоку. Бази відпочинку і Кароліно-Бугаз розташовуються безпосередньо на узбіччі. Якщо ви хочете поплавати в чистому морі та поніжитись на сонці – це ідеальний варіант. До того ж, порівняно з пляжами в Одесі – тут менш людно та й повітря чистіше.

Також в Кароліно-Бугаз добре розвинений приватний сектор. Є можливість винайняти як квартиру, так і котедж. Ціни тут – досить демократичні.

Грибівка

Де: селище Грибівка в Одеській області.

Як дістатись: найкраще добиратися сюди власним авто. Якщо немає такої можливості, то з залізничного вокзалу в Одесі відправляється 86 і 86А маршрутки. Туди їхати потрібно приблизно 1 годину.

Ціни: стандартний номер обійдеться у 600 гривень, кращий номер зі зручностями – від 1 100 гривень і вище.

Один із найспокійніших районів Чорного моря – це Грибівка, яка розташовується за 30 кілометрів від Одеси. Тут розташовано більше ніж 50 баз відпочинку. Варто відзначити, що курорт користується особливою популярністю у самих одеситів.

Особливості відпочинку в Грибівці – пляжі курорту довгі та широкі, а пісок чистий. Оскільки в Грибівці немає небезпечних обривів, сюди можна сміливо приїжджати з дітьми. На курорті – розвинена інфраструктура розваг і дозвілля. Є дитячі атракціони, луна-парк, численні бари та кафе. Окрім цього, можна розважитися прогулянками на катерах, яхтах і водних мотоциклах.

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Пляж Грибівки / Фото kirillovka.ks.ua

Ціни можуть різнитися відповідно до сезону.