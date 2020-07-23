Пандемія коронавірусу зруйнувала наші плани, тож влітку маємо можливість надолужити згаяне та поніжитися на березі моря. Помітно, що цього року популярним став внутрішній туризм, тож редакція LifeStyle 24 обрала найкращі пляжі для відпочинку в Одесі.

Одеса – беззаперечно найпопулярніший літній курорт в Україні. Сюди їдуть, аби насолодитися морем, позасмагати, зустрічати світанки на пляжі та, звісно, розважатися. Пляжів в Одесі – багато, і кожен з них має щось особливе та привабливе.

До теми Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги

Аби обрати, де краще відпочити саме вам – ми зібрали детальну інформацію про чистоту, інфраструктуру та ціни на популярних пляжах Одеси та області.

Зверніть увагу, на період адаптивного карантину, який продовжили до 31 серпня, все ще діють відповідні правила. Всім відвідувачам повинні на вході виміряти температуру, антисептики повинні стояти на вході та по площі басейну.

За можливості, дотримуйтеся соціальної дистанції та не користуйтеся багаторазовими рушниками, окрім персональних.

Пляжі Одеси 2020 – умови та ціни

Пляж "Ланжерон"

Де: Приморський район, Ланжерон пляж, 1

Ціни: вхід безкоштовний, оренда шезлонга – 50 гривень, з матрацом – 70 грн, з матрацом в тіні – 100 гривень.



Басейн на території пляжу Ланжерон

Особливості відпочинку на пляжі Ланжерон: майже по всьому узбережжю розташовані кафе та ресторани. Це дуже зручно, адже ви можете поніжитись на сонечку, не відходячи від моря – смачно пообідати, а на зворотному шляху ще й завітати в дельфінарій.

Для тих, хто відпочиває з дітьми, це один із найкращих варіантів. Адже тут облаштовані кілька дитячих майданчиків, а також мотузковий парк на спуску з парку Шевченка. Пляж Ланжерон користується успіхом у закоханих. Тут можна взяти напрокат човен і влаштувати романтичну подорож морем.

Серед недоліків – на пляжі Ланжерон майже завжди людно. Якщо ви шукаєте спокійного відпочинку – то варто надати переваги іншим місцям.

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Пляж "Ібіца"

Де: Аркадія, Центральна Алея

Ціни: в будні (з понеділка по четвер): шезлонги на пляжі 200 гривень і 300 гривень біля басейну, м'який майданчик або намет – 1000 гривень, камера зберігання і рушник – по 100 гривень (але вартість застави для камери схову 150 гривень, а для рушника – 500 гривень); у вихідні (з п'ятниці по неділю): шезлонги – 200 і 300 гривень, м'який майданчик або намет – 1000 гривень.



Відпочинок в Одесі 2020: пляж Ібіца з басейнами

Особливості відпочинку на пляжі Ібіца: цей пляж – один із найбільших в Одесі. На території розташовано три просторих басейни, один дитячий (з гірками). Окрім того, тут чудовий вибір їжі (європейська, японська тощо) та облаштовані три барні стійки.

Щодо недоліків, то він тут, певно, один і суттєвий – до моря йти довго від самого пляжу. До того ж, перші 20 метрів – мілководдя. Якщо хочете вдосталь поплавати та попірнати, краще обрати щось інше. А от якщо шукаєте розваг та цілодобової музики – вам точно сюди.



Пляж Ібіца в Одесі: карта

Пляж "Ітака"

Де: Аркадія, Центральна Алея

Ціни: шезлонги від 100 до 250 гривень, ліжка – від 600 гривень, бургало – 700 гривень.



Пляж Ітака в Одесі з басейном

Особливості відпочинку на пляжі Ітака: це дійсно один із дорогих пляжів, проте ціни себе виправдовують. Пляж Ітака поділений на дві зони: перша – з шезлонгами, парасолями, столиками, роздягальнями та душовими, друга – з комфортними бунгало для райського відпочинку.

На пляжі розташований великий басейн. Приємний бонус в тому, що, роблячи замовлення, ваш коктейль принесуть аж до шезлонга. Майже цілодобово на пляжі грає музика.

Для відпочинку з дітьми тут теж є все необхідне – дитячий майданчик з гірками та іншими розвагами.

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Пляж "Caleton"

Де: Шампанський провулок, праве крило

Ціни: пластиковий шезлонг – 150 гривень, шезлонг + рушник – 250 гривень. М'який майданчик + 3 рушники – 700 гривень. Шатер + 4 рушники – 1000 гривень.



Пляжі Одеси 2020: Caleton

Особливості відпочинку на пляжі Caleton: відвідувачі діляться приємними враженням від зручного дерев’яного пірса, який входить в море. Це чудове місце для ранкових занять спортом чи йогою. А також – знаменитий носоріг, який зустрічає відвідувачів на вході. Він став улюбленцем для фото і селфі, а ще періодично змінює свій зовнішній вигляд. Ще одна особливість цього пляжного клубу – тут подають кальян прямо на пляжі. Щодо недоліків – тут немає басейнів.

Bright on Beach Odessa

Де: вулиця Віце-адмірала Азарова, територія пляжної зони "Отрада"

Ціни: шезлонг – 100 грн, м'яка площадка (до 4 людей) – 250 грн, шатер маленький (до 4 людей) – 300 грн, шатер великий (до 6 людей) – 400 грн, рушник великий – 50 грн, парасоля до шезлонга – 30 грн. Ціни на вихідні та в святкові дні трохи вищі.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 8 Лип 2018 р. о 5:26 PDT

Особливості відпочинку на пляжі Bright on Beach Odessa: цей пляж від усіх інших вирізняється хіба стильним дизайном. Окрім традиційного набору із білого піску та голубого моря, тут ще й додали модний – пудро-рожевий колір. Саме такого забарвлення тут парасолі, подушки та навіть лампи. У коментарях відзначають хороший рівень обслуговування.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 10 Сер 2016 р. о 3:00 PDT

Пляж "Дельфін"

Де: Французький бульвар, через Шампанський провулок, який веде до спуску

Ціни: вхід безкоштовний, окрім додаткової плати за шезлонг та парасолю

Пляж "Дельфін" теж один із найпопулярніших пляжів Одеси. Він розташований між зонами відпочинку "Табу" та "Caleton". Пляж запропонує вам водні розваги, серед яких – скутер, банан чи катамаран. В зоні пляжного відпочинку є спеціально відведена зона для дітей, поруч функціонують ресторани та клуби.

З мінусів – до пляжу не їде громадський транспорт. Найкраще дібратися туди можна, сівши на електричку, яка курсує по трасі Здоров'я. Також можна пройтися до низу Французького бульвару та сісти на трамвай №5.



Пляж "Дельфін"

Пляжі в Одеській області

Лебедівка

Де: с. Лебедівка, Одеська область

Як дістатись: від Одеси можна доїхати до Татарбунарів, а там – ловити попутні автобуси (які їздять нечасто) або авто. Або доїхати до Білгород-Дністровського і там сісти на прямий автобус до Лебедівки, які теж, щоправда, їздять тричі на день.

Ціни: вхід на пляж – безкоштовний. Номери можна орендувати від 100 до 3000 гривень, залежно від рівня комфорту.



Райський куточок в Одеській області – Лебедівка

Особливості відпочинку в Лебедівці: це справжній райський куточок в Україні. Дістатись сюди не так вже й просто, якщо у вас немає авто, але воно того варте. Чисте море та доглянутий пляж. Тут частенько можна побачити дельфінів.

В Лебедівці чудово відпочивати як з наметом (на горі є великий ліс, де можна поставити намет, розпалити вогнище), так і в будиночках (на території є база відпочинку, численні магазини та кафе). Ціни – досить демократичні, особливо в порівнянні з Одесою.



У Лебедівку можна їхати з наметом

Але головне – довга піщана берегова лінія та чисто-бірюзове море. Справді, аж перехоплює дух. До того ж, з Лебедівки можна дістатись до ще одного унікального місця в Україні – села Вилкове, яке називають "українською Венецією".



Лебедівка славиться чистим морем та береговою лінією

Затока

Де: селище Затока, Одеська область

Як дістатись: автомобілем від Одеси по трасі Одеса – Білгород-Дністровський; електричкою з центрального залізничного вокзалу міста Одеси (відправляються кожні 1,5-2 години), час в дорозі – приблизно півтори години або автобусами з центрального автовокзалу Одеси.

Ціни: вхід на пляж – безкоштовний. Орендувати житло можна від 150 до 1600 гривень за преміум розміщення.



Відпочинок в Одеській області: Затока

Особливості відпочинку в Затоці: це одне із найрозвинутіших та відомих курортних селищ на чорноморському узбережжі Одеської області. Від самої Одеси Затока розташована на відстані всього 50 кілометрів.

Селище розтягнулося аж на 18 кілометрів по узбережжю моря. Тут є місця і для активного відпочинку, і спокійного та сімейного. В Затоці є багато нічних клубів, магазинів, барів та, звісно, захопливий краєвид на море.

Кароліно-Бугаз

Де: селище Кароліно-Бугаз, Одеська область

Як дістатись: з Одеси (Автостанція) на автобусі №601 "Одеса – Кароліно-Бугаз", з Одеси (залізничний вокзал) електричкою на Білгород-Дністровський. Автомобілісти можуть скористатися картами і без особливих проблем дістатися з Одеси по дорозі через Іллічівськ, Санжійку і Грибівку.

Ціни: вхід на пляжі – безкоштовний. Орендувати житло можна від 150 до 5500 гривень.



Відпочинок в Кароліно-Бугаз: ціни та умови

Особливості відпочинку в Кароліно-Бугаз: курортне містечко плавно переходить в інше – Затоку. Бази відпочинку і Кароліно-Бугаз розташовані безпосередньо на узбіччі. Якщо ви хочете поплавати в чистому морі та поніжитись на сонці – це ідеальний варіант. До того ж, у порівнянні з пляжами в Одесі – тут менш людно та й повітря чистіше.

Також в Кароліно-Бугаз добре розвинений приватний сектор. Є можливість винайняти як квартиру, так і котедж. Ціни тут досить демократичні.

Грибівка

Де: селище Грибівка в Одеській області.

Як дістатись: найкраще добиратися сюди власним авто. Якщо немає такої можливості, то з залізничного вокзалу в Одесі відправляється 86 і 86А маршрутки. Їхати в дорозі – 1 годину.

Ціни: стандартний номер обійдеться у 600 гривень, кращий номер зі зручностями – від 900 гривень і вище.

Грибівка – один із найспокійніших районів Чорного моря. Він розташований за 30 кілометрів від Одеси, за 15 кілометрів від Чорноморська, в Овідіопольському районі. У Грибівці знаходяться більше 50-ти баз відпочинку. Варто відзначити, що курорт користується особливою популярністю у самих одеситів.

Особливості відпочинку в Грибівці – пляжі курорту довгі та широкі, пісок чистий. Оскільки в Грибівці немає небезпечних обривів, сюди можна сміливо приїжджати з дітьми. На курорті розвинена інфраструктура розваг і дозвілля. Є дитячі атракціони, луна-парк, численні бари і кафе, прогулянки на катерах і яхтах, водні мотоцикли.



Пляж Грибівки