Якщо львів’янам до моря далеко, то можна обрати більш альтернативні варіанти того, як цікаво провести свій вікенд та відпустку. Щоб ви змогли обрати найкраще місце для свого відпочинку, журналісти LifeStyle 24 склали список найкращих відпочинкових зон Львова, де можна поплавати і позасмагати.

Поки багатьох не покидають думки про поїздку в Одесу або ж кудись в туристичні країни, радимо вам звернути увагу на особливі місця, які знаходяться від вас зовсім неподалік. Пропонуємо вам не забувати про те, що гарно відпочити можна не лише в сонячній Одесі (де зараз дуже людно), але й на пляжах неподалік вашого міста.

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Озеро "Задорожнє"

Де: с. Дроговиж

Озеро "Задорожнє" утворилося у 1974 році внаслідок Дроговижського кар’єру. На озері, яке також відоме як "Байкал" можна не лише покупатися, але й половити рибу. На озері діють пляжні зони, кожна з яких має свої правила. Якщо навідаєтеся на озеро, будьте обережними, адже воно глибоке вже на самому вході. Приїжджати до водойми можна від 9 ранку і відпочивати аж до 23:30.



Озеро "Задорожнє"

На території є пляжі безкоштовні та платні, їхня ціна стартує від 50 гривень, у вартість входять шезлонги. За 400 гривень можна орендувати альтанку, якщо захочете шашликів – мангал з дровами обійдеться у 150 гривень, втім за можливості ви можете привезти його з собою, якщо їдете автомобілем.

Озеро в Брюховичах

Де: с.Брюховичі

Пляж в Брюховицькому озері піщаний, глибина – 3 метри. Оскільки озеро не є глибоким, то тут можна відпочивати з дітьми. Для охочих позасмагати є лежаки та парасольки. На території пляжу є окрема VIP-зона місткістю до 40 людей. В такій зоні є окрема роздягальня та санвузол, стаціонарна парасоля, стіл та шезлонг. Влітку працює бар в якому готують шашлик, продають пиво та безалкогольні напої.



Брюховицьке озеро

Серед розваг є прогулянка на плоті, човні та катамарані. На території відпочинкового комплексу "Корса" пластикові шезлонги обійдуться у 100 гривень, оренда парасольки коштує 50 гривень. Вхід у будні дні – 100 гривень, у святкові та вихідні дні – 125 гривень.

Озеро в Суховолі

Де: с.Суховоля

В селі Суховоля є два озера. На одному з них раніше видобували вапняковий камінь, тож згодом там утворилося озеро, яке називають "Шутер". Неподалік росте хвойний лісок. Озеро неглибоке та невелике, з піщаним пляжем, розташоване в кінці села. Інше Суховольське озеро є на початку села.



Озеро "Шутер" у Суховолі

Доїхати зі Львова до озера можна на маршрутці №184, таксі або власним автомобілем. Вхід на озеро – безкоштовний.

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Озеро в Мурованому

Де: с.Муроване

Пляж в Мурованому піщаний, є достатньо місця для відпочинку. На території пляжу можна орендувати альтанку, мангал чи зіграти у волейбол. Зі Львова можна доїхати маршрутом №9 та №114. Вхід на території для місцевих – безкоштовний, для приїжджих – 20 гривень, дітей до 12 років пускають безкоштовно.



Відпочинок на озері в селі Муроване

База "Озерний край"

Де: м. Пустомити, вул. Ставкова, 60

База "Озерний край" розташована в Пустомитах. На території є декілька озер для риболовлі та одне, де можна поплавати. На території є готель з номерами. Пустомити розташовані за 12 кілометрів від Львова. До бази дібратися можна автомобілем, автобусом або електричкою. Зі Львова в Пустомити їдуть маршрутні автобуси №116, №142. Вхід на територію озера коштує 30 гривень.

Оренда альтанки з мангалом – від 400 грн. Оренда мангалу – 50 грн. Риболовля щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі, а також у державні свята – 50 грн (ціна за вхід). За улов доведеться доплатити окремо (короп – 65 грн за кілограм, щука – 95 грн за кілограм).



База відпочинку "Озерний край"

База "Бухта Вікінгів"

Де: с. Старе Село, вул. Лісова, 14

Вхід на територію озера коштує 200 гривень. Якщо захочете половити рибу, доведеться викласти стільки ж. База розташована за 12 кілометрів від Львова в напрямку Бібрки. "Бухта Вікінгів" пропонує відвідувачам взяти на прокат човен, байдарки та катамарани.



Відпочинок у "Бухті Вікінгів" вам точно сподобається

База "Львівська Швейцарія"

Де: с.Давидів. вул. Озерна, 16

Відпочинковий комплекс "Львівська Швейцарія" розташований неподалік кільцевої дороги біля виїзду з вулиці Зеленої у село Давидів. На території комплексу є готель, альтанки, місце для футболу, качелі та озеро серед лісу. Зверніть увагу, що сюди категорично не можна приїжджати з тваринами.

Вхід для дорослих у будні – 75 грн, у вихідні – 100 грн. Для дітей до 7 років вхід безкоштовний. Мангал з дровами – 210 грн за день, а додаткові дрова обійдуться у 110 грн за порцію.

Озеро Palmira

Де: с. Підберізці. вул. Галицька, 17

У селі Підберізці розташований сучасний відпочинковий комплекс Palmira Resort. На відвідувачів чекає чистий пляж, озеро, велика сцена, світлове шоу, бар, пляжні вечірки, альтанки, дитячі атракціони та дитячі майданчики. Вхід на території – 100 гривень. Дітей до 10 років приймають безкоштовно. Лежак коштує 50 гривень, футбол та волейбол можна зіграти безкоштовно. Працює відпочинковий комплекс щодня з 10 по 22 годину.