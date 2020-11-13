Відома модель Кітті Спенсер стала обличчям нової обкладинки видання Vogue Thailand. 29-річна аристократка приміряла на собі сукні Haute Couture та продемонструвала усю красу свого роду.

Племінниця принцеси Діани постала на сторінках видання Vogue Thailand у чарівній фотосесії в Мілані. Автором студійних фото став Jacques Burga. Зірка одягнула сукні таких люксових брендів, як Dolce&Gabbana, Dior, Ralph & Russo, Iris van Herpen та Giambattista Valli.

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Розкішні сукні стиліст зйомки доповнила прикрасами бренду BVLGARI, амбасадором яких є Кітті Спенсер вже не один рік. Моделі зробили стильне укладання волосся назад, зробивши легкий ефект "мокрого" волосся, а в макіяжі зробили акцент на яскравих губах.

Кітті Спенсер для Vogue Thailand: фото / Vogue Thailand, Jacques Burga

29-річна Кітті Спенсер рідко фотографується для брендів та глянців, тому така зйомка стала справжньою несподіванкою для її фанатів.