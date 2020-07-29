Племінниця принцеси Діани, леді Амелія Спенсер виходить заміж. Її обранцем став агент з нерухомості Грег Маллет, який і сповістив громадськості радісну новину в мережі.

Заручини 28-річної леді Амелії Спенсер та 30-річного Грега Маллета відбулись 22 липня 2020 року, але стало відомо про це лише зараз, повідомляє 24 канал. Закохана пара не тямить себе із щастя та приймає вітання від прихильників.

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Це був найкращий день у моєму житті. 22 липня 2020 року я попросив кохання всього мого життя провести зі мною решту свого життя, і вона сказала "так". Не можу бути щасливішим, і я люблю тебе всім серцем, Амеліє,

– не стримав емоцій чоловік Грег.

Окрім зворушливих слів для коханої, Малетт поділився декількома фотографіями з щасливого моменту освідчення. На знімках дівчина гордо демонструє каблучку з великим діамантом від ювелірного бренду Charles Greig Jewellers, в той час як Грег щиро усміхається і цілує кохану.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Серед привітань прихильників відзначився і Чарльз Спенсер – батько Амелії і рідний брат покійної принцеси Діани. Він зазначив, що невимовно радий за свою доньку і розповів, що наречений перед тим, як освідчитись дівчині, спочатку попросив благословення у нього. Чарльз зізнався, що йому було дуже це приємно.

Осторонь щирих привітань не залишилась і старша сестра Амелії – 29-річна Кітті Спенсер, яка на початку 2020 року теж отримала пропозицію одруження від вдвічі старшого коханого – 61-річного мільярдера Майкла Льюїса. Кітті залишила у дописі Грега Маллета коментар, де написала: "Майбутній брат! Найщасливіші часи попереду!".