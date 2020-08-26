Іспанський оперний співак Пласідо Домінго вперше за довгий час дав виступ в Італії після пережитої інфекційної хвороби – коронавірусу. Подія відбулась перед палацом Казерта недалеко від Неаполя на півдні Італії.

Про довгоочікуваний вихід на сцену 79-річного співака повідомили у виданні Tagesspiegel. Пласідо Домінго зіграв головну роль в опері Джузеппе Верді "Симон Бокканегра". Після шестимічної перерви у його кар'єрі чоловік зізнався, що ніколи так довго не проводив час без співу.

Варто знати Антоніо Бандерас подолав коронавірус

Варто додати, що свій останній концерт Домінго дав 19 лютого в невеликій оперної студії Beckmann в мексиканській громаді Текіла. У тій же Мексиці 22 березня він повідомив, що захворів на коронавірус. У мережі він зізнався, що мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. 29 березня стало відомо, що його госпіталізували в одну з приватних лікарень міста Акапулько, а вже згодом його виписали.

Також нагадаємо, що Пласідо Домінго постав у центрі секс-скандалу у серпні 2019 року. Тоді у домаганнях його звинуватило 9 жінок, а у вересні ще 11. Після цього легенда іспанської та світової опери покинув Метрополітен-оперу, відмінивши свою участь у всіх постановках. Згодом він залишив престижний пост директора опери Лос-Анджелеса, який посідав понад 16 років. Заяву на звільнення він написав сам. Наразі Метрополітен опера транслює на свої сайті оперні постановки за його участю.