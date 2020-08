Південнокорейський хіп-хоп бойзбенд BTS 21 серпня представив прем’єру свого нового кліпу та пісні Dynamite на YouTube. Цей трек побив світовий рекорд, набравши 100 мільйонів переглядів за 24 години.

Популярний корейський гурт продовжує бити світові рекорди. 21 серпня хлопці представили новий кліп та пісню Dynamite. За 24 години вона набрала 101,1 мільйон переглядів. Про це повідомило видання Forbes.

До слова "Океан Ельзи" презентував атмосферний кліп на нову пісню "Коли ми станем собою": відео

Ще одною новинкою для фанів є те, що пісня є повністю англомовною, а це вперше. Настрій треку – світлий та позитивний, а танці – ритмічні та яскраві.

Станом на сьогодні, у ролика 196 мільйонів переглядів і 14 мільйонів вподобань. А також він посів 3 місце в трендах на українському YouTube.

Минулий рекорд встановив інший корейський гурт BlackPink. Кліп на пісню How You Like That набрав 83,6 мільйонів переглядів за добу.

Дивитись кліп на пісню Dynamite онлайн: