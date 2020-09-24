Після виходу успішного музичного альбому з латиноамериканськими піснями ECLÉCTIKA Насті Каменських (NK), вона стала популярною не лише в Мексиці, а у США. Про зірку написали розгорнутий матеріал та зробили декілька пікантних знімків для видання.

Про українську співачку NK ви можете прочитати тепер на сайті знаменитого видання HOLA! USA. У ньому журналісти розповіли про один з хітів альбому – Película, натхненний популярним мексиканським святом El Día de Muertos. Новиною про це поділилась співачка в інстаграмі.

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Про музичний хіт співачки NK на сайті видання відгукуються так:

Настрій і характер альбому повністю відповідають значенню слова ECLÉCTIKA, яке перекладається як "змішування", поєднання різних стилів та ідей. Альбом також демонструє багатогранність артистки, яка впевнено поєднує у своїй музиці різні музичні культури, в першу чергу українську і латиноамериканську. Цей симбіоз допомагає створювати унікальні пісні.

NK – Película: дивитись відео онлайн

У виданні також згадали і про інші 6 синглів на іспанській мові, про доповнення пісень українським колоритом, про зміну її сценічного ім'я з Насті Каменських та NK, а також про тріумф синглу Elefante, який подивились на ютубі більше 100 мільйонів разів і він був у чартах SHAZAM більше 10 місяців.

Зокрема, NK постала на двох фотокартках у спокусливому образі: у чорному шкіряному топі та принтованій чорній спідниці з бежевими вставками. Гламурний пояс з камінням, прикраси та сяючий персиковий макіяж завершували образ. Фотосесія відбулась на узбережжі океану.



Настя Каменських (NK) для HOLA! USA / Фото HOLA! USA