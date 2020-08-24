Українська піаністка Юлія Божик до Дня Незалежності зіграла інструментальну версію Гімну. Вона виконала композицію на Меморіалі Небесної Сотні у Львові й зачарувала мережу проникливою грою.

Дружина і арт-директорка скрипаля-віртуоза Олександра Божика Юлія Божик записала Гімн України до Дня Незалежності. Відео піаністки з'явилось на ютуб-каналі її чоловіка.

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Інструментальну версію Гімну вона виконала на Меморіалі Небесної Сотні, що в центрі Львова. Локацію музикантка обрала не випадково, адже це місце пам'яті Героїв України, які поклали своє життя за Батьківщину. і стали національним символом та прикладом незламності духу нашого народу.

Аранжування музики Михайла Вербицького зробив композитор і піаніст Михайло Олійник, режисером виступив Богдан Ільчишин, а саундпродюсером – чоловік піаністки Олександр Божик.

Мрію, щоб Гімн України в цей день прозвучав у кожній домівці, де є українці, незалежно від того, де вона знаходиться. Щоб прослухавши Гімн, українці з цілого світу духовно об'єднались,

– наголосила піаністка Юлія Божик.



Олександр Божик і Юлія Божик / Фото: пресслужба

Юлія Божик – Гімн України: дивіться відео онлайн