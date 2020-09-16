З 25 до 27 вересня в Кам'янці-Подільському відгримить щорічний фестиваль Respublica FEST. На сцені виступлять молоді і перспективні гурти, які зможуть підкорити публіку та стануть відкриттям для меломанів.

Як повідомляє 24 канал, фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST – один із головних популяризаторів та менторів молодих українських артистів. Ба більше, вони долучають до підтримки музикантів і Український культурний фонд. Цьогоріч команда фесту не відступила від своїх принципів та дала червоне світло багатьом артистам-новачкам. Кого з молодих і багатообіцяючих талантів можна побачити й почути на Respublica FEST у 2020 році, дізнавайтесь у матеріалі.

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pustosh

pustosh – це столичний гранж-гараж-інді-дует, який складається із двох талановитих музикантів Марії та Євгена. Щоби створити неймовірне дійство на сцені, цим двом достатнього лише трьох інструментів — бас-гітари, барабанів та вокалу. І глядачі Respublica FEST зможуть у цьому переконатись!

Дивіться кліп гурту pustosh – "Щось не так": відео

OOZE

Ще одне відкриття Respublica FEST – потужні експериментатори з Василькова OOZE. Створений 2018 року бенд наразі має в арсеналі дві повноформатні платівки: Сableway (2019) та Shivers (2020).

Хоча критики і стверджують, що OOZE видають stoner/psychedelic rock, хлопці затято відхрещуються від ярликів та жанрів. Вони стверджують, що їхній головний жанр – музика. Її вони і грають.

Дивіться кліп OOZE – Pillars Of Creation: відео

Sheetel & The Good Stuff

Новий альтернативний проєкт Антона Шителя після його попереднього гурту MYOPIA звучить більш нуарно, драматично й доросло. Музикант перезапустив бенд 2018-го, до цього довго тримаючи новий проєкт в секреті та видавши лишень сингл Arise. Згодом на світ з’явилася платівка Mr. White, яка зацікавила меломанів.

Якщо вам до душі надривний вокал і звучання клавішних, не пропустіть виступ Sheetel & The Good Stuff на Respublica FEST.

Дивіться фрагмент виступу Sheetel & The Good Stuff: відео

Cloudless

Український бойз-бенд Cloudless навряд чи можна було назвати новачками, якби не зміни в їхньому складі. Ще на початку 2020-го хлопці штурмували національний відбір Євробачення з вокалістом Юрієм Каналошем, а зараз відкривають нову сторінку в історії групи відразу з двома новими учасниками. До творця колективу Антона Панфілова й гітариста Михайла Шатохіна приєдналися володар оксамитового голосу Василь Демчук та відповідальний за серце й ритм бенду Олександр Ковачов.

Дивіться запис пісні Cloudless "Бувай": відео

D.Marsh

Учасники київського гурту D.MARSH обожнюють вінтажні аналогові синтезатори й електрогітари, надихаються Depeche Mode та Arctic Monkeys і творять свої пісні, видаючи сплав з електронної та рок-музики.

2019-го до бенду доєднався барабанщик, а, отже, від виступу на Respublica FEST варто очікувати в сотні разів більше ритмічності, драйву й потужності.

Слухайте пісню гурту D.MARSH "Хто я без тебе": відео

Heartprints

Переможці турніру Best Rock & Metal Song of November від музичного проєкту Louder.me запорізський гурт Heartprints також підриватимуть своєю міццю фестиваль. Назва цього бенду означає "відбитки на серці", відтак безслідно виступ гурту для жодного слухача не мине.

Дивіться кліп гурту Heartprints – Dead or Alive: відео

Цікаво Jerry Hеil випустила новий кліп на свій популярний хіт: запальне відео

GannaBaby

GannaBaby – це київський іноді-попгурт. Вони створюють музику лише 2 роки, але вже багато чого встигли: видати EP "Лише Своє", проїхати "Останній Перший Тур", відзняти кліпи "Сумую", "Коло Кола" та Mash Up, отримати 4 "так" від журі десятого Х-фактору, стати переможцями Koza Music Battle, підірвати чи не всі українські фестивалі й випустити вже 2 танцювальних трека літа 2020 "Класні Лосіни" та "Лежебоче".

Що далі? Вибуховий виступ на Respublica FEST та перша повноформатна платівка, яку гурт пише під керівництвом Сергія Любінського.

Дивіться кліп GannaBaby – "ЛЖБЧ": відео

REMAFO

Спочатку Олег Максимів та Олег Арендарчук взялися створювати рок-бенд, однак потім змінили курс на денс-музику та хіп-хоп. Сьогодні вони знімають авангардні й концептуальні кліпи, збирають повні зали без продюсерів та піарників та вже готуються піднімати на вуха Respublica FEST 2020.

Дивіться кліп REMAFO – "220 Вольт": відео

BRAT

Цей неординарний артист надихається монгольським репом, Run The Jewels, Nine Inch Nails і Tricky, уже встиг зачитати на багатьох музичних івентах, стоїть осторонь від хайпу та галасу і мріє виступити на KEXP і Boiler Room.

Слухайте пісню BRAT – "Брат": відео

Vnature

Vnature – унікальне явище на молодій українській музичній сцені. Це 15-річні випускники київської рок-школи та переможці її першого сезону битви молодих гуртів. Юні артисти грають добірний ню-метал, приправлений панком і альтернативою. Їхнім дебютним EP Meaning Off опікувалися ударник гурту Velikhan Андрій Литвиненко й Роман Бондар із гурту Detach, а сама платівка вийшла на лейблі фронтмена Septa і The Nietzsche Євгена Тимчика.

Слухайте пісні гурту Vnature: аудіо

Як відбуватиметься Respublica FEST

Цьогорічний ювілейний Respublica FEST відбудеться за підтримки Українського культурного фонду в цифровому форматі. Він водночас проходитиме у Кам’янці-Подільському та ще 10 українських містах онлайн. А відвідувачів чекатимуть безкоштовні стріми з гримерок музикантів і панорамні трансляції концертів на ютубі. Водночас всі гості Respublica FEST будуть дотримуватись порад ВООЗ в час пандемії: зберігати дистанцію, носити медичні маски та користуватись антисептичними засобами.

Щоб уникнути масового скупчення людей, фестиваль отримав цифровий формат. Транслювати цьогорічний Respublica FEST будуть три відомі канали: перший день – Kolegi Studio, другий – канал Супер Суса, а третій – СЛУХ.