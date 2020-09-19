Українці в очікуванні 2 сезону серіалу "Перші ластівки". Адже після виходу на телеекранах він отримав неабияку популярність. Як відбуваються зйомки нового сезону – дивіться далі.

Журналістам 24 каналу вдалось потрапити на зйомки серіалу, які якраз відбувались у центрі Києва. Прем'єра 1 сезону "Перших ластівок" відбулась рік тому. Серіал вразив багатьох своїм змістом.

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Відверті сцени, насилля, проблема гомофобії – це для вітчизняної телепродукції стало новинкою. Шоуранер серіалу "Перші ластівки" Євген Тунік зазначає, що запуск обох сезонів був важким. Продюсери не одразу погодились дати "зелене світло".

Однак, мені здається, що ми живемо в такий час, коли потрібно говорити на важливі теми, потрібно їх розтабуйовувати, тому що телебачення і інтернет – це рупор, через який ми можемо доносити суспільству якусь адекватну думку,

– пояснив шоуранер серіалу "Перші ластівки" Євген Тунік.

Неабияку роль в якісному серіалі відіграє саундтрек. Західні студії вже давно випускають окремі альбоми з піснями до серіалу, які збирають сотні мільйонів прослуховувань на музичних стрімінгах. Раніше вітчизняні телевиробники цей фактор ігнорували. Проте зараз ситуація змінюється. Композиторкою обох сезонів серіалу "Перші ластівки" виступає молода українська співачка DAKOOKA.



Зйомки серіалу "Перші ластівки" / Фото 24 каналу



"Перші ластівки" став одним з найпопулярніших серіалів 2019 року / Фото 24 каналу

"Намагаємось брати приклади з зарубіжних культових серіалів, культових продуктів і, наскільки я знаю, там вся команда, на чолі з шоуранером, дуже довго обирають той звук, те звучання, яке має бути в серіалі", – сказав шоуранер серіалу "Перші ластівки".

Дивіться відео зі зйомок 2 сезону "Перших ластівок":