Українська співачка Оля Полякова у прямому ефірі поговорила з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Артистка поспілкувалася з очільником МОЗ щодо скандального концерту в Харкові.

Оля Полякова у прямому ефірі "Ток-шоу №1" вимагала від міністра Максима Степанова визнати, що її виступ у Харкові напередодні Дня вчителя не став причиною сплеску захворюваності на COVID-19. Їхню перепалку оприлюднили на офіційному ютуб-каналі "Україна 24".

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Голова МОЗ наголосив, що на момент проведення концеру Харків перебував на перших місцях серед українських міст за кількістю хворих на коронавірус. Тепер, через два тижні після масового заходу, в місті виявляють смертоносну інфекцію у рекордної кількості людей – 500-600 щодня. Ви серйозно вважаєте, що збільшення захворюваності відбулося через мій концерт? Щоденно у метро сотні тисяч людей їздять у метро, де не одягають масок. Коли почала поширюватися інформація про те, що концерт Полякової в Харкові спричинив спалах COVID-19. Так ось, спалаху через мій виступ не було, і я хочу щоб ви це визнали,

– заявила Полякова.

Вона також навела цифри захворюваності в Харкові до та після її виступу. За її словами, наступного дня після концерту інфекцію виявили у меншої кількості людей: 2 жовтня 342 хворих, а 4 жовтня – у 271 особи, 5 жовтня – у 284.

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Степанов зауважив, що його претензії адресовані не конкретно співачці, а організаторам цього "свята", які в час пандемії влаштовують масовий захід та наражають громадян на небезпеку.

Будь-який концерт з великою кількістю людей у час пандемії є величезним ризиком та джерелом поширення інфекціїї. І це аксіома, а не теорема, яку ще треба доводити. Я не розумію про що ми сперечаємося, що ви хочете довести? Чи вплинув концерт, у якому ви брали участь на спалах захворюваності? Вплинув,

– сказав Степанов.

Перепалка Олі Полякової та Максима Степанова: дивіться відео онлайн