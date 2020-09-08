В Україні запускають новий освітній серіал із назвою "Кандидат". Презентація його пройде перед виборами, які заплановані на 25 жовтня. Стрічка покаже основні етапи, які потрібно пройти кандидатам у перевиборчій кампанії та в час голосування.

Серіал "Кандидат": сюжет

Про нову стрічку оголосили на брифінгу Міністерства цифрової трансформації України, передає Укрінформ. За офіційними даними, серіал "Кандидат" буде не художнім, а освітнім проєктом, який покаже всім, хто боїться висувати свою кандидатуру на вибори, як відбувається підготовка до голосування та сам процес волевиявлення.

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Серіал складатиметься з 11 серій, в яких розкриють всі етапи роботи майбутніх депутатів. Презентація перших епізодів відбудеться днями на платформі "Дія".

"Чергові вибори пройдуть 25 жовтня, кандидати вже на високому старті. І щоб висування не здавалося складним або незрозумілим, ми, за підтримки партнерів – громадської організації "Центр сприяння реформам" – підготували освітній серіал, який дає вичерпні відповіді на питання, що повинна знати людина, яка хоче стати депутатом", – розповіла заступник міністра Валерія Іонан.

За словами представників "Центру сприяння реформам", серіал буде спонукати українців, які успішні у своїй сфері, долучатись до політики. Тому у "Кандидаті" коротко пояснили всі аспекти процесу балотування: від того, як заповнювати документи, і закінчуючи тим, як потрібно проводити безпосередньо кампанію, не порушуючи законів.

Акторський склад

До зйомок освітнього серіалу "Кандидат" запросили як професійних акторів, так і політиків. Зокрема, у стрічці можна буде побачити:

актора Андрія Джеджулу

громадського діяча Олександра Солонтая

виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана

депутатів Марину Бардіну, Олену Шуляк, Вадима Галайчука, Олександра Скічко.

"Депутат" – не дебютний освітній проєкт, який можна знайти на платформі "Дія". Наразі там представлено близько 20 стрічок, які стосуються різних сфер життя.