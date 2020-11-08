Британська королева Єлизавета ІІ через пандемію рідко відвідує заходи. Втім, днями вона прибула до Вестмінстерського абатства, де поклала квіти на могилу Невідомого солдата.

Фото з відвідин пам'ятного заходу королеви опублікували на офіційній сторінці королівської сім'ї в інстаграмі. Через пандемію коронавірусу Єлизавета ІІ рідко відвідує заходи, щоб уберегти своє здоров'я. Втім, 15 жовтня, вона вперше за карантин вийшла у світ та разом з внуком принцом Вільямом стала гостею лабораторії Портон-Даун. А в п'ятницю, 7 листопада, з'явилась на пам'ятному заході.

Цікаво У джинсах та пальті: ніжний осінній образ Насті Каменських – фото

Королева Єлизавета ІІ вирушила до Вестмінстерського абатства, щоб вшанувати пам'ять Невідомого солдата. Королева поклала букет орхідей на його могилу в честь річниці. 100 років тому на полях битв Першої світової війни загинув військовослужбовець. 11 листопада 1920 року його тіло привезли з Франції та поховали в абатстві.

Місце останнього спочинку Невідомого Воїна стало символом трауру для сімей, що представляють всіх тих, хто втратив життя в Першій світовій війні, але місце смерті яких не було відомо. Тому Єлизавета ІІ і відвідала вчорашню церемонію.

Образ Єлизавети ІІ

Королева вдяглась відповідно до заходу, як вона робить завжди. Єлизавета ІІ обрала повністю чорний аутфіт. Вона вдягнула пальто та спідницю. Вперше ми побачили королеву в захисній масці з білим обрамленням. До образу вдало пасувала брошка "Зірка Жардін" – діамантова брошка у вигляді зірки, яку монархині подарувала придворна дама леді Жардін близько 40 років тому.

Королева доповнила аутфіт кольє з перлин на шиї, квадратною сумкою та чорними рукавичками. Також вона не забула про незмінний головний убір – стильний темний капелюшок.