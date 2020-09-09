Американська кіноакадемія мистецтв вкотре вирішила змінити свої одвічні правила до лауреатів. Нові правки стосуються стрічок, які претендуватимуть на нагороду "Найкращий фільм року", Що саме змінилось – дізнавайтесь у матеріалі.

Нові правила до претендентів на Оскар

Зміни до правил представники Кіноакадемії оприлюднили на офіційному сайті. За новими правками, за найпочеснішу статуетку в номінації "Найкращий фільм" боротимуться стрічки, в яких є згадка про ЛГБТ- спільноту, расові або етнічні групи, або ж людей з інвалідністю.

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Організатори Оскара також оприлюднили критерії, два з яких точно мають бути виконаними:

Етнічні групи у фільмах

Щонайменше один з головних героїв, або ж актор другого плану мають належати до етнічних груп. Відтак у стрічці повинні бути азіати, афроамериканці, латиноамериканці, жителі Близького Сходу, корінні жителі Гаваїв тощо.

30 і більше відсотків акторів фільму мають належати до расової або етнічної групи, ЛГБТ-спільноти чи мати інвалідність. Окрім цього, сюжетна лінія повинна розкривати теми расових, етнічних чи гендерних проблем.

Гендерна рівність серед авторів

Хоча б двоє авторів фільму повинні бути жінками. У Голлівуді минув той час, коли тільки чоловіки створювали стрічки, тому режисером чи продюсером номінанта на Оскар має бути і жінка. Та в цьому Кіноакадемія зробила уточнення, що це також може бути людина, яка представляє расову або етнічну групу, чи ЛГБТ-спільноту.

Щонайменше 30% знімальної групи також мають підпадати під це правило. Мова йде про сценаристів, композиторів, художників по костюмах, гримерів, редакторів, тощо.

Навчання для працівників

Кінодистриб'ютор чи компанія, яка замовила створення фільму, повинні виділити кошти на навчання працівників. Мова йде про стажування і оплату за курси для представників етнічних груп, жінок, членів ЛГБТ-спільноти чи людей з інвалідністю. Після навчання вони мають долучитись до створення фільму, а претенденти на Оскар мають надати документальне підтвердження виконання цієї вимоги.

Робота кінокомпанії

Окрім цього, на студії чи в кінокомпанії, яка створювала фільм, мають працювати люди, які належать до меншин. Ба більше, вони повинні займати керівні посади в одному з відділів маркетингу, реклами або дистриб'юції.

Представники Кіноакадемії пояснили, що таким чином вони хочуть долучитись до боротьби з утисками меншин та жінок у Голлівуді. Правила почнуть діяти в 2024 році, щоб творці фільмів змогли врахувати їх.