Стрімінгова платформа Netflix оприлюднила список оригінальних фільмів, які здобули найбільшу популярність серед глядачів. Бойовики, комедії чи драми: у десятці найкращих проєктів можна знайти стрічки різних жанрів.

Цікаво, що представники Netflix оцінювали дані переглядів за 4 тижні після прем'єри. Відтак вони змогли побачити, на які стрічки і справді з нетерпінням очікували глядачі. До десятки найкращих увійшли найгучніші прем'єри 2018 – 2020 років. Всі фільми вже є у мережі, тому кіномани, які не встигли їх переглянути, мають чудову нагоду зробити це безкоштовно.

Не пропустіть 10 фільмів і серіалів, які можна безкоштовно переглянути на Netflix

10 найпопулярніших фільмів Netflix

"Евакуація"

Оригінальна назва – Extraction

Дата виходу – 24 квітня 2020 року

Жанр – екшн, трилер

Кількість переглядів – 99 мільйонів

Бойовик "Евакуація" став одним з найбільш обговорюваних у пресі. І, мабуть, все тому, що головну роль тут отримав зірка Marvel Кріс Гемсворт. Актор перевтілився у найманця Тайлера Рейка, який взявся за небезпечну справу. Його завдання – врятувати і вивезти у безпечне місце викраденого сина впливового злочинця. Та як можна покинути місто, якщо замовниками є наркобарони, що контролюють кожен квартал.

Фільм "Евакуація": дивіться відео трейлеру

"Пташиний короб"

Оригінальна назва – Bird Box

Дата виходу – 14 грудня 2018 року

Жанр – фільм жахів, наукова фантастика

Кількість переглядів – 89 мільйонів

Фільм "Пташиний короб" розповідає про постапокаліптичні часи, коли люди перебувають на межі вимирання через безумство, що провокує на масові вбивства. Головна героїня, яку зіграла актриса Сандра Буллок, намагається врятувати себе і своїх дітей. Вона хоче добратись до безпечного місця, подолавши шлях у 30 кілометрів із зав'язаними очима. І це буде дуже непросто, адже покладатись доведеться на інші рецептори – слух, смак і запах.

Фільм "Пташиний короб": дивіться відео трейлеру

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"Правосуддя Спенсера"

Оригінальна назва – Spenser Confidential

Дата виходу – 6 березня 2020 року

Жанр – екшн, кримінал

Кількість переглядів – 85 мільйонів

Колишній поліцейський Спенсер вирішує переїхати в Аризону після звільнення з в'язниці. Однак перед від'їздом йому потрібно пройти навчання у школі далекобійників та допомогти старому другові з боксером Гоуком. І поки головний герой намагається налагодити своє життя, у місті стається вбивство, а підозра падає саме на нього. Тому Спенсеру нічого не залишається, як самому розслідувати справу.

Фільм "Правосуддя Спенсера": дивіться відео трейлеру

"Шестеро поза законом"

Оригінальна назва – 6 Underground

Дата виходу – 13 грудня 2019 року

Жанр – екшн, трилер

Кількість переглядів – 83 мільйони

Мільйонер стає свідком, як влада Тургистану використовує зброю проти мирного населення. В авіабомбардуваннях гинуть сотні беззахисних людей, серед яких – діти. Після цього чоловік вирішує інсценувати свою смерть та зібрати команду таких же примарних бійців, готових протистояти жорстокому диктатору.

Фільм "Шестеро поза законом": дивіться відео трейлеру

"Загадкове вбивство"

Оригінальна назва – Murder Mystery

Дата виходу – 14 червня 2019 року

Жанр – комедія, детектив

Кількість переглядів – 83 мільйони

Комедія розповідає про нетипове американське подружжя: поліцейського Ніка та любительку детективних романів Одрі. Одного дня чоловік везе кохану дружину до Європи та в літаку знайомиться з мільярдером, який люб'язно запрошує туристів на сімейний круїз. Під час відпочинку на яхті стається вбивство, а підозри падають на чужинців.

Фільм "Загадкове вбивство": дивіться відео трейлеру

"Безсмертна гвардія"

Оригінальна назва – The Old Guard

Дата виходу – 10 липня 2020 року

Жанр – фантастика, екшн

Кількість переглядів – 78 мільйонів

Група найманців має суперздібності: їхні тіла здатні швидко регенеруватись після нападу, що робить воїнів безсмертними. Одного дня вони отримують нове завдання, яке виявляється пасткою. Відтоді на гвардію полює корпорація, яка прагне вивчити їхні надздібності та створити ціле військо. І це протистояння збігається з приходом до команди новачка – дівчини Найл.

Фільм "Безсмертна гвардія": дивіться відео трейлеру

"Енола Холмс"

Оригінальна назва – Enola Holmes

Дата виходу – 23 вересня 2020 року

Жанр – детектив, пригоди

Кількість переглядів – 76 мільйонів

Історія про сестру Шерлока та Майкрофта Холмсів стала справжнім відкриттям для кіноманів. Глядачі побачили пригоди юної школярки Еноли, яка раптово залишається одна у сімейному маєтку. Її мама безслідно зникла, залишивши для обдарованої дівчинки невеличкі підказки, які не одразу розгадують брати. Тому Енола Холмс вирушає у захопливу пригоду, під час якої їй доведеться подорослішати та розкрити секрети своєї родички.

Фільм "Енола Холмс": дивіться відео трейлеру

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"Проєкт "Сила"

Оригінальна назва – Project Power

Дата виходу – 14 серпня 2020 року

Жанр – екшн, фантастика

Кількість переглядів – 75 мільйонів

Після урагану Катріна Новий Орлеан потопає у злочинності. Ускладнює завдання правоохоронців і те, що наркодилери поширюють пігулки "Сила", які наділяють людей суперздібностями. Ніхто не знає, яку силу отримає, тому до кінця поліція не може передбачити, яким буде протистояння з черговими злочинцями. І, щоб зрівняти умови боротьби, офіцеру Френку потрібно буде також приймати ці таблетки.

Фільм "Проєкт "Сила": дивіться відео трейлеру

"Будка поцілунків 2"

Оригінальна назва – The Kissing Booth 2

Дата виходу – 24 липня 2020 року

Жанр – підліткова комедія

Кількість переглядів – 66 мільйонів

Романтична стрічка розказує про старшокласницю Ел, яка будує стосунки з Ноєм. У 2 частині "Будки поцілунків" дівчина переїжджає в інше місто, де навчається у коледжі. Драма загострюється, адже Ел зустрічає красивого однокурсника, який може змінити все її життя.

Фільм "Будка поцілунків 2": дивіться відео трейлеру

"Ірландець"

Оригінальна назва – The Irishman

Дата виходу – 31 жовтня 2019 року

Жанр – кримінал, драма

Кількість переглядів – 64 мільйони

Закриває десятку найпопулярніших проєктів Netflix драма "Ірландець". У центрі подій – історія Френкі Ширана, який пройшов Другу світову війну та єдине що добре вміє – це вбивати. І в мирний час він знайшов, як використати ці навички. Перед смертю чоловік вирішує розповісти світу, у яких кримінальних справах він був замішаний.

Фільм "Ірландець": дивіться відео трейлеру