Український співак Орест Галицький презентував україномовну пісню "Будем танцювати". Артист вперше заспівав після тривалої праці над своїми авторськими інструментальними треками.

Талановитий український гітарист Орест Галицбкий порадував шанувальників новою музичною прем'єрою. На офіційному ютуб-каналі він оприлюднив запальний трек.

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Текстом нової пісні музикант намагається передати цінність нашого життя і всього, що нас оточує, що ми маємо! Також звертає увагу своїх слухачів, що важливо не вчора і не завтра, а те, як ми живемо сьогодні.

Щоразу, коли я показував комусь свої інструментальні треки, часто чув одне і те ж запитання: "А це без голосу"?, "Ти тут тільки граєш, а чому не співаєш?". Саме такі фрази стали для мене мотивацією зробити більше!

– поділився артист.

Він також розповів, що колись в думках з'явилася фраза "Ми будем танцювати, поки маємо час". Саме цей посил Орест Галицький хотів донести до людей. Він прагнув звернути увагу суспільства на те, що ми маємо бути безмежно щасливі, адже живемо, радіємо і любимо.

Орест Галицький – "Будем танцювати": слухайте пісню онлайн