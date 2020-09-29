Українська співачка Ната Жижченка в складу гурту ONUKA презентувала новий сингл та відео "CEAHC" з нового майбутнього одойменного альбому, у якому буде 10 хітів. Пісню жінка написала навесні, ще до всесвітнього локдауну, у якому вона описала всі почуття та перестороги для її сина Сашка.

Інтимний ліричний трек став найпроникливішим за усю музичну кар'єру ONUKA, повідомляє 24 канал. Коли жінка створювала нову пісню, тоді вона перебувала у статусі вагітної матусі, відтак усі свої переживання вона вирішила помістити у новий трек.

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"СЕАНС" ​​присвячений нашому синові Сашкові, і був написаний з думками про нього. Це сингл про боротьбу з упередженнями та стереотипами. Він про те, що я зараз на шляху до чогось більшого, на шляху до перемоги над своїми страхами. І тільки коли вдасться побороти їх, я знайду повну гармонію,

– розповіла Ната Жижченко.

Режисером відеоролику став чоловік солістки ONUKA – Євген Філатов. Зйомки кліпу проходили на Планерній горі і в лісі поблизу села Ходосівка, що на Київщині., і тривали більше доби. На зйомках навіть був присутній син артистки і режисера – Олександр, якому на той час був всього місяць. Варто додати, що Ната Жижченко народила хлопчика 14 травня 2020 року і весь термін вагітності приховувала від громадськості.

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"Ми знімали протягом доби, тому що було важливо показати, як день переходить у вечір, а потім в ніч – мене дуже надихає гра світла. Шлях, який долає героїня, блукаючи по лісі і зустрічаючись з дивовижними істотами, символізує боротьбу з внутрішніми протиріччями і страхами", – пояснив Євген Філатов.

У відеокліпі знімальна команда також використала чимало костюмів, над якими працювала команда художниці і стиліста Лесі Патоки. Для їх створення використовували чимало речей вторинної переробки та підручних матеріалів. "Не важливо, яку сировину ти використовуєш, цінні ідея і реалізація, а вийшло дуже круто. Я зберігаю лук і стріли зі зйомок кліпу і, думаю, ми з задоволенням продамо їх на якій-небудь благодійній барахолці", – поділилась Леся Патока.

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