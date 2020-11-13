Українська виконавиця Оля Цибульська в п'ятницю, 13 листопада, презентувала дебютний альбом "По барабану". Для важливого дня в кар'єрі артистка обрала відвертий образ, яким розбурхала уяву шанувальників.

Оля Цибульська розповіла про прем'єру альбому в ефірі телеканалу "Україна". Вона відвідала програму "Ранок з Україною" у зухвалому вбранні, фото якого оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі.

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На цей день Цибульська чекала дуже давно. Вона активно працювала над альбомом і нарешті перезентувала фанатам щоденник "По барабану". Народна улюблениця перестала боятися власної відвертості, тому для важливої події обрала сексуальний look.

Спокуливий look Олі Цибульської

Співачка постала перед телекамерами у червоному костюмі, що складався з коротких шортів і накидки. Також бачимо на знаменитості надзвичайно спокусливий сітчастий корсет білого кольору, який підкреслив її пишні груди. Такий look Цибульська доповнила червоними ботфортами на підборах.

Серед аксесуарів зірка доповнила образ ланцюгом на шортах і довгою сережкою, яка прикрашала її вухо. Коротке волосся Оля вклала набік, на обличчі зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах. Завершила аутфіт манікюром в тон вбрання.



Зухвалий look Олі Цибульської / Instagram / @cybulskaya