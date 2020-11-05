Співачка Оля Полякова стала єдиною українкою, яка виступила на фестивалі PaRUS 2020. Музична подія відгриміла 4 листопада та об'єднала на сцені чимало російських артистів. Хто став запрошеним гостем шоу – дізнавайтесь у матеріалі.

Оля Полякова в Дубаї

Артистка Оля Полякова презентувала своє шоу "Королева ночі" в ОАЕ. Співачка днями вилетіла в Дубаї, де виступила на фестивалі PaRUS 2020. Про це Оля Полякова залюбки розповіла прихильникам в інстаграм-сторіс.

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Виступ українки відбувся за допомогою російського артиста Філіпа Кіркорова. Ще у 2019 році Оля Полякова випадково зустріла його в аеропорту Маямі та зацікавилась пропозицією виступити разом з ним на концерті. Шоу вони організували на фестивалі PaRUS, який вважається міжнародним, однак більшість зіркових гостей прилітає туди з РФ, про що свідчить і назва події.

Наша авантюра, яка зародилась рік тому в Маямі все ж здійснилась, – зазначив Філіп Кіркоров.

Наразі артисти не публікують спільних фото у мережі, залюбки показуючи фрагменти виступів в інстаграм-сторіс.

Які російські артисти прилетіли на PaRUS

За офіційними даними, PaRUS – це міжнародний фестиваль, який з 2017 року відбувається в Дубаї. Засновником заходу виступає компанія M Premiere, яку очолює бізнесмен Євген Морозов. І хоч захід відбувається в Дубаї, більшість артистів PaRUS – представники шоу-бізнесу РФ. Водночас і офіційний сайт фестивалю ведеться не арабською, а російською мовою.

У 2020 році зірковими гостями шоу стали Філіп Кіркоров, Леонід Агутін, Стас Михайлов, Iванушки International та інші. 4 листопада відбулось відкриття фестивалю, який триматиме до 7 листопада