Популярна українська співачка Оля Полякова представила диско-драму "Білий танець". Довгоочікуваний реліз нового хіта артистки вже доступний на всіх цифрових майданчиках.

Новий трек Олі Полякової заснований на драматичному сюжеті з елементами іронії. "Білий танець" – це ода жіночій сміливості і відчаю, рішучості і цілеспрямованості. І створена вона для тих жінок, які чітко знають, чого хочуть від життя, не чекають сигналів долі, а беруть її в свої руки.

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Я присвячую цю пісню всім дівчаткам, дівчатам і жінкам, які сміливо йдуть за своїми почуттями! Адже кожній з нас хочеться бути королевою, перед якою ніхто не встоїть, і ніхто не відмовить. Навіть якщо це нешкідливий білий танець всього-то довжиною в життя!,

– коментує прем'єру Полякова.

Телевізійна прем’єра синглу "Білий танець" відбудеться 24 серпня в ефірі телеканалу "1+1" під час святкового концерту, присвяченого 15-річчю "Світського життя з Катериною Осадчою".



Оля Полякова записала новий трек "Білий танець" / Фото: прес-служба

Новий хіт Олі Полякової "Білий танець": дивіться відео онлайн