Міністр культури України Олександр Ткаченко вважає, що країна має пишатися всіма, хто визнає себе українцем, незважаючи на мову. Саме тому в День Незалежності у музичному виступі-попурі, автором якого став естрадний співак Монатік, були як україські, так і російські пісні.

Концерт "Пісенна історія сучасної України", який відбувся у Києві 24 серпня на Софійській площі, прокоментував Олександр Ткаченко, повідомляє "Суспільне".

До слова Ігор Кондратюк розкритикував попурі Монатіка до Дня Незалежності

Ми маємо пишатися всім тим, що народила українська земля і всіма тими, хто визнає себе українцями. І я вважаю, що незважаючи на те, що ми різні, ми можемо говорити у тому числі і різними мовами, це наше надбання, наша сила. Сила в тому, що ми різні і чуємо і поважаємо одне одного,

– зазначив очільник Мінкульту.

Свою думку щодо виступу зірок у Києві прокоментувала і режисерка та кліпмейкерка Катя Царик. За її словами, підготовка доподії тривала чотири місяці. А от керівник режисерської групи Андрій Саржевський додав, що репетиції останніми днями перед Днем Незалежності тривали щонайменше по 8 годин:

"Тільки два місяці проходила режисерсько-сценарна робота, що стосується наповнення цього проєкту. А наступні два місяці – це вже виключно робота з уявою. Робота із документами, робота із паперами, робота над документацією. Впродовж останніх 4 днів з шостої вечора до другої години ночі проходили репетиційні години кожного співака окремо, кожного номеру, параду, маршу, ходи".\

Що відомо про виступ-попурі у День Незалежності в Києві?

Український виконавець Монатік для святкування 29-го Дня Незалежності України створив унікальний виступ, де поєднав різні фрагменти пісень, що лунали в Україні до і після проголошення Акту про незалежність у 1991 році. Пісні лунали українською, російською, англійською та кримськотатарською мовами, а їхніми виконавцями на Софійській площі стали Монатік, Тіна Кароль, "Время и Стекло", Потап, Наталія Могилевська, Ірина Білик, TAYANNA та багато інших. Після виступу артистів українці розділились на 2 табори: одні були у захоплення від грандіозної постановки, інші – не схвалили музичного поєднання пісень, адже серед пісень "Червона рута", "Три хвилини", "Дикі танці", "Тебе це може вбити" та інших пісень звучали "Стыцамен", "Имя 505", "Шлёпки", "Вахтерам", "Ветер Надежды".

Додамо, що про порушення авторських прав у День Незалежності повідомили гурти "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Тартак" та "Плач Єремії". За словами представників гуртів, ніхто дозволу на викорастання пісень у них не просив та до виступу у попурі не запрошував.

Попурі-виступ до Дня Незалежності 2020: дивіться відео онлайн