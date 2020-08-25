Популярний український гурт "Океан Ельзи" презентував новий кліп на трек "Коли ми станем собою". Він потрапив у мережу сьогодні, 25 серпня. Це перший хіт з майбутнього альбому музикантів.

Український рок-гурт доволі довгий час не з'являвся на музичній арені. Однак, на початку цього року співак повідомив 24 каналу, що до кінця 2020 року вони планують випустити новий альбом. Трек "Коли ми станем собою" є першим в альбомі, над яким працюють музиканти.

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Як зазначають учасники гурту, 2020 рік та пандемія коронавірусу внесли корективи в їхню роботу. Зокрема, в США залишився гітарист Владімір Опсеніца. Він працював з гуртом дистанційно, однак його партію записав клавішник Мілош Єліч. Але він зміг записати партію електрогітари у студії Нью-Йорку та передати її хлопцям онлайн .

Для запису дитячого хору зібрались діти музикантів та друзів групи. А режисером кліпу стала Анна Бурячкова.

Життя змінюється і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх,

– написала режисерка.

Шанувальники неабияк зраділи поверненню легендарного гурту. "Зворушливі слова, прекрасне і щире виконання. Дякуємо", "Я побачив це одним із перших. Кожен реліз "ОЕ" довгоочікуваний", "Налила кави і ввімкнула, а тут така шикарна пісня. Спасибі вам величезне", "Це той самий "ОЕ", як і в старі часи".– написали користувачі під відео.

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