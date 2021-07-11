Вимагав показати паспорт: охоронець клубу не пускав Navai на його ж концерт

У суботу, 10 липня, російський реп-дует HammAli & Navai дав концерт в Одесі. Виступ артистів затримали на кілька годин. Все через охоронця клубу, який не хотів пускати Navai без паспорта.

Російські артисти все частіше приїжджають в Україну з концертами й збирають повні зали шанувальників. Якщо одні фанатіють від їхніх треків, то інші бачать їх вперше. Так сталось з дуетом HammAli & Navai.

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Охоронець одеського клубу, де мали виступати зірки, не впізнав Наваї Бакірова, відомого як Navai. Співак 3,5 години стояв під ворітьми клубу й доводив чоловіку, що саме на його концерт зібралась публіка. Той вимагав в азербайджанця паспорт.

Navai вночі не пускали на концерт в Red Line. Охоронець закрився, каже: "Покажи паспорт або не пущу". Тому була затримка концерту,

– ділились очевидці.

Нагадаємо, нещодавні виступи "кримнашиста" Басти в Києві та Одесі не обійшлись без скандалів: