Російські артисти все частіше приїжджають в Україну з концертами й збирають повні зали шанувальників. Якщо одні фанатіють від їхніх треків, то інші бачать їх вперше. Так сталось з дуетом HammAli & Navai.
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Охоронець одеського клубу, де мали виступати зірки, не впізнав Наваї Бакірова, відомого як Navai. Співак 3,5 години стояв під ворітьми клубу й доводив чоловіку, що саме на його концерт зібралась публіка. Той вимагав в азербайджанця паспорт.
Navai вночі не пускали на концерт в Red Line. Охоронець закрився, каже: "Покажи паспорт або не пущу". Тому була затримка концерту,
– ділились очевидці.
Нагадаємо, нещодавні виступи "кримнашиста" Басти в Києві та Одесі не обійшлись без скандалів:
- активісти в столиці намагалися зірвати концерт Басти. Протестувальники тримали плакати "Баста підтримав окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію" та скандували "Ганьба". Тоді як фани артиста "ніколи не чули", що кумир незаконно приїжджав до Криму після окупації Росією;
- обидва концерти в Києві відбулись з порушенням карантинних норм;
- в Одесі фанатки Басти побилися на концерті. Все тому, що одна з них перекрила іншій вигляд на сцену.