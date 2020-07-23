Вокаліст одеського кавер-гурту Rain Drops Slava (справжнє ім'я – В'ячеслав Пітак) здійснив свою мрію. Нещодавно відбулася прем'єра першої пісні сольного альбому вокаліста всесвітньо відомого колективу Linkin Park Майка Шиноди – Open Door. Саме там звучить голос В'ячеслава.

Майка Шиноду знають ледь не усі поціновувачі музики у різних куточках світу. Він став фронтменом гурту Linkin Park, що має мільйони прихильників. 10 липня співак випустив сольний альбом під назвою Dropped Frames, Vol. 1. Також зняв ролик на перший трек, де заспівав разом із шанувальниками. Кліп презентували на офіційному ютуб-каналі Майка.

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Конкурс від Майка Шиноди

17 березня на офіційній сторінці виконавця з'явився допис, у якому він розповів про свій конкурс. Майк поділився, що має готовий трек і йому потрібен інший вокал на приспів. Для участі в такому конкурсі потрібно було записати відео зі своєю версією вокалу і опублікувати в твіттері або інстаграмі. У дописі залишити хештег #singopendoor. Шинода зазначив, що обере вокаліста, який найбільше сподобається йому.

Як В'ячеслав Пітак став фіналістом конкурсу?

Хлопець не вагався та одразу взяв участь у конкурсі, адже з дитинства обожнює творчість Linkin Park. Він опублікував відео і за декілька днів отримав повідомлення від Майка. Артист привітав В'ячеслава з тим, що він потрапив у 10-ку фіналістів і попросив надіслати на електронну пошту всі вокальні файли. Вже 6 квітня Пітак дізнався, що Шинода вирішив залучити до створення треку одразу сімох вокалістів, серед яких опинився і він. Представники Майка надіслали одеському виконавцю документ на згоду, де були описані всі деталі, які зараз хлопець не може розголошувати.



Листування Майка Шиноди та В'ячеслава Пітака / Фото: slukh.media

Пізніше фіналісти мали відеозустріч із Майком та його менеджерами. В'ячеслав каже, що, вокаліст комунікабельний та привітний. Він назвав усіх поіменно та поспілкувався із кожним. Зазначив, що переживає, адже не впевнений, чи учасникам конкурсу сподобається, як він заміксував їхні вокали.

Схоже, що така колаборація все-таки вдалася. Пропонуємо переглянути офіційне відео на хіт Open Door та насолодитися музикою, що створена у складних умовах карантину за участю виконавців з різних куточків світу.

Mike Shinoda – Open Door: дивіться відео онлайн