В одеському магазині іграшок "Антошка" з нагоди свята 8 Березня відкрили виставку "Barbie: Пані України". Майстрині з різних куточків країни переодягнули ляльок, які надав магазин, в українських знаменитостей.

У святковій експозиції можна побачити, як і жінок минулих століть, так і сучасних зірок. Творці виставки прагнули показати, що жінки в Україні – це потужна сила.

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Виставка "Barbie: Пані України"

В експозиції показали різні епохи, стилі, біографії відомих жінок. Поряд із кожною лялькою є табличка, на якій можна ознайомитися з детальною інформацією про особистість.

Хотілося цією виставкою показати, що жінки в Україні – це потужна сила. Вони можуть все, і ми не маємо забувати про них,

– наголосила організаторка експозиції Олена Філіппова.

"Ми використовували різноманітні моделі ляльок Барбі, а там, де моделі повторюються, визначити це неможливо. Ляльки стали невпізнаваними", – розповіла майстриня.

Багато професійних лялькових майстринь були збентежені завданням організаторів створити вдалий образ лише за місяць. Проте, очевидно, що задум реалізувати вдалося. Тепер ляльки тішать красою відвідувачів магазину.

Виставка працюватиме в Одесі до 14 березня. Після цього її презентують в Києві.

Фото експозиції "Barbie: Пані України"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"



Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская" Експозиція "Barbie: Пані України" / Фото сайту "Думская"