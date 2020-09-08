Британська акторка Емма Коррін, яка у четвертому сезоні популярного серіалу "Корона" зіграла роль принцеси Діани, знялася у новій фотосесії. Зірка позувала в образах Леді Ді для жовтневої обкладинки глянцю Vogue British.

Для нового випуску жовтневого номера Vogue British 24-річна акторка постала в образах scar De La Renta, Gucci, Hermès.

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Емма Коррін майстерно вжилась у роль Леді Ді. Зірка візуально нагадує принцесу Діану та навіть копіює її манеру поведінки не лише під час зйомок серіалу, але й на фотосесіях.

Роль принцеси Діани стане першою великою роботою для британської акторки. Актриса втілить принцесу Уельську у віці від 16 років, коли вона познайомилася з принцом Чарльзом, до її 30-річчя, коли їх шлюб почав розпадатися.

Їхню історію з принцом Чарльзом і намагатимуться показати творці "Корони" у новому сезоні. Зокрема, в епізодах розкриють деталі поїздки подружжя до Австралії у 1983 році, а також вторгнення до Букінгемського палацу, організоване Майклом Фаганом.

Прем'єра четвертого сезону "Корони" запланована на 15 листопада цього року. Популярний кінопроєкт вийде на американському стримінговому сервісі Netflix.

На обкладинці глянцю Емма Коррін постала у синій сукні з глибоким декольте та об’ємним вирізом, який окреслює ноги вище колін. Образ доповнювали туфлі на низькому каблуку також синього кольору. Стилісти підібрали акторці масивні прикраси та відтворили зачіску принцеси Діани.



Емма Коррін знялася для обкладинки глянцю / Vogue British

На інших кадрах акторка постала у вишуканих та строгих образах з ледь помітним природним макіяжем.



Емма Коррін знялася у новій фотосесії / Vogue British



Емма Коррін позувала в образах принцеси Діани / Vogue British