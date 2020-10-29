Таємна весільна церемонія принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці відбулася 17 липня 2020 року. Через пандемію коронавірусу на святі були присутні лише найрідніші. Члени королівської родини продовжують ділитися з шанувальниками ексклюзивними світлинами.

Прихильники монаршої родини обожнюють дізнаватися подробиці із життя своїх кумирів. Так, британські монархи з задоволенням діляться сімейними знімками. У соцмережах з'явилося фото листівки, яку розсилала мама принцеси Беатріс – Сара Йоркська. Його поширила на особистій сторінці в інстаграмі королівська прихильниця Сара Джейнс.

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Мережею розлетілася зворушлива фотографія з весілля онуки Єлизавети ІІ. Сара Фергюсон в знак подяки за привітання розсилала надзвичайно красиві листівки. На знімку, який був прикріплений до подяки, зображені Беатріс та Едоардо. Кадр був зроблений у день вінчання. Закохані ніжно дивляться один на одного і тримаються за руки.

Також вдалося побачити ексклюзивне фото листа подяки від невістки королеви Великої Британії. Джейнс отримала цей лист від герцогині Йоркської на знак подяки за добрі побажання, які прихильниця висловлювала у день королівського весілля.

Спасибі за вашу турботу і побажання щасливого майбутнього для Беатріс і Едаордо! Цей день був приголомшливим, сонце світило для них… Ми радо прийняли Едо до нашої сім'ї та вдячні йому за ту любов і відданість, яку він дарує Беатріс,

– написала Сара Йоркська у листі.

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