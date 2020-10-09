Український мультиартист Монатік, який нещодавно став продюсером та створив компанію MONATIK Corporation, презентував фанатам нову підопічну – співачку NiNO. Раніше дівчина була учасницею вокального шоу "Голос країни-10" та бек-вокалісткою Монатіка.

Про вихідп першої композиції та кліпу NiNO Монатік повідомив у своєму інстаграмі. Чоловік зізнався, що пам'ятає її ще 11-річною, а тепер вона сформована та доросла дівчина, яка стала співачкою. До слова, юна артистка стала другою підопічною Монатіка в продюсерському центрі після виконавиці Lida Lee.

Варто згадати Бек-вокалістка Монатіка та зірка "Голосу країни" Lida Lee випустила дебютний хіт: яскраве відео

"Перші надії… Перша закоханість… Немов перші квіти… NiNO. Як же я тобою пишаюся! Я пам'ятаю тебе 11-річну, яка перемагала в танцювальних та вокальних конкурсах. Таку талановиту і геніальну. Минуло не так багато часу, але ти виросла так швидко, немов квіти... Ти – квіти нашої команди! Квітни не поспішаючи, розквітай кожну секунду! Чесно зізнаюся, у мене таке відчуття, що у моєї доньки сьогодні прем'єра. Переживаю невимовно, так мені хочеться, щоб у тебе все вдалося! Ти розумниця і, безумовно, приклад для наслідування! Нехай квіти проростають! Завжди поруч", – зворушливо написав Монатік.

На вихід дебютної роботи, звісно, відреагувала і сама NiNO. Дівчина розповіла, що вона чекала цього дня б

Моя музична подорож починається прямо зараз. Тягнуся до сонця. Наче квіти … Як же я щаслива! Наскільки сильно я вдячна вам, мої дорогі MONATIK Corporation, Монатік та Ірино. Я так мріяла про цей день і нарешті "Словно цветы" є на всіх музичних платформах!

– написала в мережі NiNO.

Відомо, що зйомки кліпу NiNO "Словно цветы" відбулися в знаковому для команди MONATIK місті – Одесі (де раніше відбулись зйомки кліпу Монатіка "Кружыт" і "Vitamin D"). Режисером відео стала Таня Муінне, яка раніше працювала із MONATIK, ROSALIA і Кеті Перрі. Головним героєм кліпу, окрім NiNO, став модель Василь Піменов, який знімався у рекламі Hugo Boss, а його друг, за сюжетом кліпу, брав участь у показі модного бренду Vetements.

NiNO – Словно цветы: дивіться відео онлайн

Додамо, що окрім участі у шоу "Голос країни-10", NiNO вже встигла дебютувати в якості актриси у популярному серіалі "Школа". Згодом вона виступила на шоу MONATIK "LOVE IT ритм" у Києві, де постала перед 60-тисячною та аудиторією вже самостійним артистом.