Зіркова пара 9 сезону шоу "Холостяк" вирушила на вікенд до Львова. Нікіта Добринін і Даша Квіткова прогулювались історичним центром міста та зафільмували романтичний момент на камеру.

Молоде подружжя навіть попри карантин знаходить можливість подорожувати Україною та за кордоном. Цього разу закохані обрали для відпочинку Львів. Нікіта Добринін вже встиг показати в інстаграмі, як вони з дружиною провели осінній вікенд.

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Пара зупинилась в елітному готелі в самому серці Львова. Разом з коханою ведучий танцював на площі Ринок під пісні вуличних музикантів, насолоджувався кавою та радо фотографувався з шанувальниками.

Образи Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Для прогулянки блогерка обрала комфортний повсякденний look. На фото вона постала у широких штанах нюдового кольору, які поєднала з білими кросівками. Наверх дівчина одягла чорний топ, який красиво облягав фігуру, та шкіряний піджак-оверсайз з великими кишенями.

Даша Квіткова довершила образ крихітною сумочкою коралового кольору та численними аксесуарами – каблучками та ланцюжками і підвіскою на шиї. Волосся вона залишила розпущеним, зібравши кілька пасм ззаду, а природну красу підкреслила легким макіяжем.

Нікіта Добринін поряд з коханою постав у темних завужених штанах, чорній футболці і кепці та білих кросівках. З собою він прихопив брендовий рюкзак від Louis Vuitton.



Нікіта Добринін і Даша Квіткова у Львові / Фото Instagram / @nikitadobrynin



Нікіта Добринін і Даша Квіткова у Львові / Фото Instagram / @nikitadobrynin