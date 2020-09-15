На початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть відмовитись від королівських обов'язків та переїхати у Північну Америку. Вже пів року сім'я проживає за океаном, але рідні принца Гаррі досі не забувають привітати його днем народження навіть після скандалу.

Схоже, Єлизавета II не хоче обривати стосунки зі своїм внуком – принцом Гаррі, тому її представники привітали престолонаслідника зі святом, повідомляє 24 канал. На інстаграм-сторінці з'явилось фото принца Гаррі та його бабусі Єлизавети II, коли вони приймали молодих лідерів королеви у Букінгемському палаці 2017 року.

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"Вітаємо герцога Сассекського з днем народження!" – йдеться у дописі.

До привітань долучилось і подружжя герцогів Кембриджських, яке опублікувало неймовірно миле фото. На ньому брати – принц Вільям та принц Гаррі – біжать наввипередки по стадіону, а поруч заливається сміхом Кейт Міддлтон. "Вітаємо принца Гаррі з днем народження", – написали представники герцогів Кембриджських в інстаграмі.

Свої привітання в мережі залишили і батько принца Гаррі – принц Чарльз – та його дружина – герцогиня Корноульська. "Вітаємо герцога Сассекського з днем народження!".

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