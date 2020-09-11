Герцоги Сассекські підписали багаторічний контракт із Netflix і Disney. Та відтоді всіх прихильників пари цікавило, чи з'явиться колишня акторка Меган Маркл на великому екрані. Відповідь на це питання дали представники стрімінгової компанії Netflix.

У коментарі The New York Times генеральний директор Netflix Рід Гастінгс заявив, що контракт із принцом Гаррі і Меган Маркл і справді підписаний. Однак у документі йдеться тільки про створення герцогами Сассекськими контенту для дітей. Зокрема, мова йде про пізнавальні документальні стрічки. Угода не передбачає появу Меган Маркл в ролі актриси, тому цього не станеться.

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Окрім цього, Рід Гастінгс зізнався, що це було умовою знаменитої пари. Принц Гаррі та Меган Маркл перед підписанням контракту з Netflix обумовили всі питання та погодились тільки продюсувати стрічки. А от про які фільми йде мова – представник стрімінгової компанії вирішив не говорити.

Вони розумні. Вони вибирали серед найкращих компаній по всьому світу, і я думаю, що ми прийшли до найкращого рішення. Ми зробимо з ними багато проєктів. Думаю, наступного року це буде найкращий контент, – поділився Рід Гастінгс.

Представник стрімінгової платформи наголосив, що фільми принца Гаррі та Меган Маркл будуть виходити тільки на Netflix. А от інформацію про гонорари герцогів Сассекських Рід Гастінгс вирішив замовчувати.

Що відомо про роботу герцогів Сассекських в кіно

Ще в серпні 2019 року, задовго до оголошення герцогів Сассекських про складання королівських обов'язків, пара почала перемовини з компанією Disney. За контрактом, Меган Маркл бере участь в озвучуванні мультфільмів та документальних стрічок компанії, отримуючи за це гонорари. Всі гроші герцоги Сассекські вирішили передавати на благодійність. Наразі в онлайн-прокат вийшов перший фільм "Слони", до створення якого долучилась Меган Маркл.

Окрім цього, знаменита американка буде активно працювати на Netflix. Меган Маркл стане ведучою реаліті-шоу I Do, Redo. Герцогиня Сассекська буде давати поради парам щодо сімейного життя. Також американка вже розглядає можливу співпрацю з Marvel, однак наразі цей процес перебуває на стадії перемовин. За цю співпрацю герцоги Сассекські мають намір отримувати прибуток.