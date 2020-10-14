Стрімінгова компанія Netflix готується до прем'єри 4 сезону популярного серіалу "Корона". І на глядачів очікує не тільки захопливий епізод весілля принца Чарльза та принцеси Діани, але й розкриття їхніх нещасливих стосунків.

Ввечері 13 жовтня в ютубі опублікували новий трейлер серіалу "Корона", який приголомшив всіх кіноманів. Здається, тільки сцена підготовки до весілля та сама розкішна церемонія будуть окрасою 4 сезону. Автори доклали чималих зусиль, аби відтворити цей фрагмент життя королівської родини з неймовірною точністю.

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Та невдовзі шлюб принца Чарльза і принцеси Діани дав тріщину, про що у трейлері розповів персонаж архієпископа Кентерберійського, який вів церемонію весілля пари у 1981 році.

Ось події, з яких створюються казки: принц і принцеса в день їхнього весілля. Але казки зазвичай закінчуються на цьому етапі простою фразою: "Вони жили довго і щасливо",

– зазначив герой серіалу Роберт Рунсі.

На цьому перипетії у палаці не завершаться: королева Єлизавета ІІ не знаходитиме собі місця через напружене спілкування з прем'єр-міністеркою Маргарет Тетчер. Які ще випробування чекають на головних героїв серіалу – дивіться в офіційному трейлері.

Дивіться трейлер до 4 сезону серіалу "Корона": відео

4 сезон серіалу "Корона" вийде на стрімінговій платформі Netflix 14 листопада 2020 року.

Головні ролі у серіалі "Корона" отримали: