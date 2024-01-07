"Непоправна втрата для України": на війні загинув відомий поет

Україна продовжує втрачати найкращих синів і дочок. Стало відомо, що на війні загинув відомий поет і письменник Максим Кривцов.

Про загибель Максима Кривцова повідомила його матір у соцмережі. Ще вчора письменник спілкувався зі своїми підписниками, а вже сьогодні суспільство сколихнула гірка звістка.

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"Проростай, ніжна мужня душа"

Під останнім повідомленням свого сина у фейсбуці його мати у коментарі підтвердила втрату. "Фіалками мій найдорожчий син проросте", – написала жінка. У себе на сторінці вона теж зробила допис: "Темрява... нема світла.... немає дня".

Незабаром на трагедію відреагувала низка колег поета.

Ще вчора Макс ворожив на своїй книзі, де 90% рядків про смерть. Сьогодні пише його мама: "фіалками мій дорогий син проросте". Проростай, ніжна мужня душа, тупий важкий біль від цього,

– йдеться у дописі дитячої письменниці Лариси Денисенко.

Тамара Горіха Зерня назвала смерть Кривцова непоправною втратою для української держави та літератури. Письменниця з гіркотою зазначила, що Україна втрачає найкращих.

А через п'ятдесят років чергові "харошиє русскіє", нащадки теперішніх вбивць, будуть знову нас питати – ну що там, де ваші Нобелівські лауреати?

Любко Дереш розповів, що познайомився із Кривцовим на ветеранській програмі "Голоси війни". "Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина", – охарактеризував колегу письменник. Він також поділився синопсисом роману, яку поет надіслав на курсі, і який, на жаль, вже ніколи не зможе завершити.

Було усього 33

У 2023 році Максиму Кривцову виповнилося 33 роки. Він встиг написати чимало віршів, а також видати збірник "Вірші з бійниці". Ця книга увійшла до рейтингу кращих книг 2023 за версією ПЕН Україна.

Максим на війні ще з далекого 2014 року. Пішов воювати добровольцем. Потім він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub-і. А після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт.

В одному з інтерв'ю поет поділився однією "жахливою мрією", про яку він пошкодував, після того, як вона збулася. Чоловік прагнув, аби війна перенеслася на вулиці українських міст, аби люди збагнули, що відбувається. "Вранці 24 лютого я дуже пошкодував про ці думки", – згадував Кривцов.

Максим Кривцов загинув на війні / Фото Facebook

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