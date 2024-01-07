Про загибель Максима Кривцова повідомила його матір у соцмережі. Ще вчора письменник спілкувався зі своїми підписниками, а вже сьогодні суспільство сколихнула гірка звістка.

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"Проростай, ніжна мужня душа"

Під останнім повідомленням свого сина у фейсбуці його мати у коментарі підтвердила втрату. "Фіалками мій найдорожчий син проросте", - написала жінка. Незабаром на трагедію відреагувала низка колег поета.